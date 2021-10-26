Андрей Рублев: «На Олимпиаде в Токио давление возрастало с каждым днем»

Андрей Рублев в сезоне 2021 года стал одним из лидеров мирового тенниса. На Олимпийских играх в Токио Андрей выиграл в дуэте с Анастасией Павлюченковой золото в миксте, в сентябре 2021 года дебютировал в топ-5 рейтинга ATP. В эксклюзивном интервью Olympics во время турнира St. Petersburg Open Рублев рассказал о возраставшем психологическом давлении по ходу турнира в Токио, детской мечте добиться успеха на Олимпиадах. А также о своем интересе к Играм в качестве болельщика, сильных сторонах своих друзей-товарищей по «российской теннисной волне» Даниила Медведева, Аслана Карацева и Карена Хачанова и радости от общения с легендарным Бьорном Боргом.

Olympics: Во время Олимпийских игр в Токио, несмотря на успехи в миксте, вы в шутку называли себя лузером, а сразу после выигрыша золота признавались, что пока не осознаете, чего достигли. Сейчас несколько месяцев спустя, осознание победы на Играх-2020 пришло?

Андрей Рублев: Да, но это чувство вообще не описать словами! Поверьте, победа в Токио - очень много значит. И не только для меня, для всей страны. Прекрасно знаю, сколько людей следит за Олимпиадами, поэтому нереально, безумно рад, что удалось внести свой вклад, стать олимпийским чемпионом. Olympics: Насколько велико было давление в олимпийском миксте? С каждым матчем ведь ставки только повышались…

АР: Вы правы, давление все возрастало и возрастало. В самом начале, перед соревнованиями в миксте думал: «Ну, ладно, все начинается с 1/8 финала, надо выиграть всего два матча и тогда выходишь полуфинал, будешь играть за медали». Когда с Настей победили в первом матче, сказал себе: «Ладно, осталась одна игра и начнется сражение за медали». Когда же мы вышли в полуфинал начал задумываться: «Блин, так будет обидно, если проиграем на этой стадии. Надо обязательно побеждать, чтобы гарантировать себе награду». Знаете, иногда теннисистам очень тяжело после поражения в полуфинале заставить себя собраться и выложиться по максимуму в игре за бронзу. Поэтому очень хотелось выиграть полуфинал, чтобы не искать в себе дополнительную мотивацию. Что ж, мы вышли в финал, однако давление и не подумало исчезать. Поскольку осознал – до золота остался всего один матч, проиграть в котором было бы еще обиднее! Так что по мере приближения к олимпийской цели ожидания только росли. И, в итоге, мы с Анастасией справились, стали олимпийскими чемпионами!

Olympics: Кстати, вроде изначально планировалось, что вы будете играть с Вероникой Кудерметовой. Как сложился ваш смешанный дуэт с Павлюченковой?

АР: Честно, я даже сам до конца не знаю всех подробностей. Просто обратился перед Олимпиадой в Федерацию тенниса России. Сказал, что очень хочу играть микст, и попросил узнать у девочек, кто из них хотел бы со мной выступить в Токио. В начале был вариант микста с Вероникой, но уже по прилету в Токио все переигралось. Возможно, выбор федерации пал на Настю, поскольку Вероника играла не только в одиночке, но и в паре, чтобы каждая сыграла на Олимпиаде в двух разрядах. Могу ошибаться, но плюс – минус такая логика, думаю, присутствовала.

Olympics: Теперь вы с Павлюченковой стали ближе, чем раньше? Золото Токио объединило вас?

АР: Вы правы, олимпийское золото нас объединило! Мы стали намного чаще общаться, можем и в одной компании посидеть, как недавно во время турнира в Москве.

Olympics: В детстве многие спортсмены грезят об олимпийских победах. Мечтали ли об этом вы? Или молодые теннисисты думают только о будущих титулах на «Больших шлемах»?

АР: Нет, что вы! Все равно, когда ты растешь, совершенствуешься в спорте, то быстро понимаешь – насколько Олимпиады важны для людей. Смотришь, как все вокруг следят за Олимпийскими играми, и сам увлекаешься этим процессом. На время Игр, не важно Летних или Зимних, весь мир застывает у телевизора и болеет. Так было и со мной, смотрел Олимпиады, когда был маленьким, затем – когда подрос, начали посещать мысли, что тоже хочу попробовать выиграть олимпийскую медаль.

Olympics: Год назад вы говорили, что не слишком пристально следите за спортивными соревнованиями, предпочитая музыку, учебу игре на гитаре. Может, теперь после триумфа в Токио будете более пристально наблюдать и за Олимпиадой-2022 в Пекине? Если да, какие виды спорта предпочтете?

АР: Пусть глобально не слежу за видами спорта, но на время Олимпиад я превращаюсь в болельщика. Так было в прошлом, будет и впредь. Конечно, не смотрю постоянно в телефоне таблицу медалей, но если олимпийские соревнования транслируются по ТВ, люблю за ними наблюдать. Если говорить о зиме, то, наверное, основной вид спорта – хоккей, а так все виды и дисциплины смотрю с удовольствием.

Olympics: Вы часто и хорошо общаетесь с тремя другими российскими топ-теннисистами – Даниилом Медведевым, Асланом Карацевым и Кареном Хачановым, играете с ними и против них и наверняка «из первого ряда» видите их главные козыри. Начнем с Медведева, который недавно выиграл US Open и сейчас является второй ракеткой мира. В чем Даниил особенно хорош?

АР: Во-первых, все трое ребят очень хорошо подают. Остальные сильные стороны Дани многим известны. Его преимущество заключается в невероятном терпении, невероятной концентрации, в правильном мышлении на корте, в очень быстром передвижении. Плюс удар слева у него очень крутой. Он может, как терпеть и не допускать ошибок, так и, при необходимости, входить в корт и колотить. Так что у него есть терпение, характер, умение не дарить соперникам мячей просто так. Последнее в теннисе имеет очень важное значение. Понимаете, психологически всем теннисистам против Медведева играть очень тяжело, даже когда они выигрывают у него затяжные розыгрыши.

Olympics: Неужели, даже когда выигрывают?

АР: Да. Потому что эти победные розыгрыши даются очень непросто, невероятным трудом, после, предположим, 20 ударов. И после их завершения игроки думают – я выиграл только одно-единственное очко с таким трудом, а мне ведь как-то надо взять этот гейм, затем сет, а потом и матч. Следующее очко соперник Даниила хочет сыграть чуть быстрее, форсирует, что может привести к ошибке и счету «15:15», потом хорошо играет Даня, счет превращается в 15:30 и может начаться паника. Такие неприятные ощущения в матчах против Медведева, пожалуй, одно из главных его и самых опасных оружий.

Olympics: Аслан Карацев, с которым вы в паре выиграли финал в Дохе и дошли до финала в Индиан-Уэллс, в 2021 году поразил всех своим прогрессом. В чем его сила?

АР: Его главные козыри - чувство мяча, поскольку он может попасть из любой точки корта в любую точку, его скорость и умение на этой скорости играть. Иногда он не так сильно разгоняет мяч, но поскольку встречает мяч в правильный момент и в правильном месте, ответ получается очень быстрым и плотным. И ты сразу же вынужден доставать мячи в растяжке. Вроде только принял, а сразу надо бежать в другой угол, и там либо не успеваешь, либо достаешь еле-еле. Это, конечно, впечатляет.

Olympics: С Кареном Хачановым вы еще чаще играете пару, в том числе и на турнирах серии Masters. За счет чего он способен побеждать лучших из лучших?

АР: По мне у него очень крутой удар слева, он может играть «слева налево» в любой скорости, «долбить» и когда надо переводить мяч уверенно по линии. Плюс помимо хорошей первой подачи у Карена есть стабильная и очень сильная вторая подача, что также дает большое преимущество. Пусть процент первой подачи в какой-то день может быть не так и хорош, когда вторая летит под 180 км в час, соперник все равно не может извлечь из этого какую-то большую выгоду.

Olympics: На недавнем Кубке Лейвера в Бостоне вы стали главным героем. Вы прекрасно играли, а ваше чувство юмора высоко оценили многие товарищи по сборной Европы. Какие впечатления остались от этого турнира?

АР: На самом деле, Кубок Лейвера получился очень крутым. Сам не ожидал, что будет настолько классно. Возможно, из-за атмосферы, ведь когда ты выходишь на корт стадиона, где регулярно играют баскетболисты НБА и хоккеисты НХЛ, это не описать словами. В Бостоне стадион огромный, 19 тысяч зрителей забили его до отказа плюс было сценическое освещение. Все это настолько заряжало, что очень хотелось показать результат. Что же касается атмосферы в команде, поверьте, там нет ничего искусственного. Все объединяются, все друг друга поддерживают, все по настоящему!

Olympics: Капитаном вашей сборной был легендарный Бьорн Борг, с которым вы, судя по всему, подружились…

АР: Бьорн – нереально классный человек! Понятно, когда я родился, он уже завершил карьеру. Но уже в сознательном возрасте видел ролики с ним, он мне всегда нравился как человек. И на Кубке Лейвера было очень здорово и весело с ним общаться – от Борга исходит потрясающая энергия, с ним можно всегда посмеяться, он очень хороший и простой.