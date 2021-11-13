Аслан Карацев: «Что буду делать? Медитировать и успокаиваться!»

Если в прошлые годы все говорили о трех богатырях мужского российского тенниса, то в 2021 году внезапно появился и четвертый – Аслан Карацев стремительно ворвался в элиту, стал полуфиналистом Australian Open, выиграл турниры в Дубае и в Москве, ворвавшись сперва в топ-20, а затем и в топ-15 рейтинга ATP. Кроме того, он дебютировал на Олимпийских играх в Токио, где вместе с Еленой в миксте добрался до финала. В эксклюзивном интервью Olympics 28-летний Карацев рассказал о причинах позднего прорыва в элиту, планах на будущее, победе над Новаком Джоковичем, впечатлениях от серебряной Олимпиады в Токио и продолжении игры в паре с Еленой Весниной

Olympics: Аслан, как оцениваете олимпийскую сказку, пусть завершившуюся для вас не золотом, а серебром. Вы еще за несколько месяцев до начала Игр говорили, что очень хотите играть в том числе и микст, договорились с Еленой Весниной. Какие ощущения остались от Игр в Токио?

Аслан Карацев: Понятно, что на Играх-2020 в связи с пандемией коронавируса были ограничения. Еще мы не попали на открытие Игр, по-моему, из всей теннисной команды на церемонию выбрались только Андрей Рублев с Екатериной Александровой, которые в отличие от остальных не играли на следующий день. Конечно, хотелось по максимуму прочувствовать всю олимпийскую атмосферу, но в связи с жестким карантином (находились только на теннисных кортах и по месту проживания) не смогли пойти на другие виды спорта, поболеть за других ребят из команды ОКР. Впрочем, сама атмосфера в олимпийской деревне была очень приятная и хорошая.

Olympics: Вы играли в трех разрядах, но только в миксте удалось проявить себя…

АК: Мы нормально подготовились – провели десятидневный сбор на Сахалине, федерация тенниса России предоставила такую возможность. Но в паре с Даниилом Медведевым действительно вылетели уже в первом круге, да и в одиночке уступил во втором своем матче. Зато в миксте все сложилось превосходно, мы и в российском финале с Леной имели прекрасные шансы, уступили Рублеву и Анастасии Павлюченковой с матчболов. Тем не менее, были довольны своим выступлению.

Olympics: Все же чувствуете сейчас больше радости или грусти?

АК: Если мне не будут постоянно напоминать о поражении в олимпийском финале, то наверное и грустить не придется. А если серьезно, мы заняли второе место и выиграли медаль – неплохой повод гордиться собой.

Olympics: В нынешнем сезоне вы провели много классных матчей. Но, возможно, лучшей была апрельская игра в полуфинале турнира в Белграде, где почти за три с половиной часа удалось обыграть лучшего теннисиста мира Новака Джоковича на его домашнем турнире. Согласны?

АК: Прекрасно помню ту игру. Это был очень сложный матч, который, кстати, начинался как-то странно. И со стороны Новака были какие-то странные, непонятные ошибки, да и я в первых геймах играл неидеально. Такое впечатление, что одновременно «зажало» и меня, и Джоковича. Только к середине первого сета у нас обоих игра наладилась. После чего у меня постоянно возникало впечатление, что играю против стенки – каждый розыгрыш давался очень тяжело. Чтобы выиграть очки мне требовалось самому развивать атаки, строить комбинации и завершать острыми ударами. Со стороны не было подарков вообще. Да, мне по ходу матча удалось отыграть немало брейк-пойнтов. Но вовсе не за счет его промахов, все пришлось делать самому – за счет хороших подач и активно выигранных ударов. Спору нет, то была хорошая и приятная победа.

Olympics: В миксте с Весниной, вы добились многого – дошли до финала не только в Токио, но в Париже на «Ролан Гаррос». Планируете ли продолжать играть с ней в дальнейшем?

АК: Если Лена будет готовиться к Играм-2024 в Париже, то можно попробовать (смеется). Конечно, многое зависит от Лены, от ее планов, будет ли она продолжать играть. После Олимпиады, насколько известно, у нее была небольшая травма. Так что ей сперва надо восстановиться, а дальше видно будет.

Olympics: Еще 10 лет назад вас считали очень перспективным игроком, вы обыгрывали по юниорам чемпиона US Open-2020 Доминика Тима, который, кстати, старше вас всего на один день. Закалил ли вас столь тернистый путь в элиту, который у некоторых занимает год-два, а вам потребовалось намного больше времени?

АК: Да, может, я и стал благодаря этому сильнее в каком-то смысле. Однозначно прибавил психологически. Но это действительно был долгий путь. Считаю, очень долгий.

Olympics: А что мешало пробиться раньше? Характер? Стечение обстоятельств? Нехватка финансирования?

АК: Если выбирать что-то одно, то все же это больше психология. В последнее время я начал больше верить в себя, в свою игру, которую должен показывать и навязывать соперникам на корте. И результаты, как видите, заметно улучшились.

Olympics: В профессиональном теннисном туре удерживать высокие позиции порой даже сложнее, чем забраться на них, у многих ваших коллег после прорыва возникал синдром второго сезона, когда следовал спад результатов. Как надеетесь его избежать? Что-то собираетесь предпринимать для этого в межсезонье?

АК: Что для этого буду делать? Медитировать и успокаиваться!