Теннис. Рейтинг ATP по итогам 52 недель на сегодня

Теннисный рейтинг ATP впервые был введен 23 августа 1973 года. Очки начисляются в зависимости от уровня турниров (максимум на "Больших шлемах"), подробности системы начисления смотрите здесь. В зачет берутся результаты за последние 52 недели, сам рейтинг ATP обновляется каждый понедельник. Olympics в еженедельном режиме следит за свежим рейтингом и наиболее явными перестановками.

Рейтинг ATP от 21 марта 2022 года

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8 465 очков

2 (1). Даниил Медведев – 8 410

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7 115

4 (3). Александр Зверев (Германия) – 7 025

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6 070

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) – 4 955

7 (7). Андрей Рублев – 4 725

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 3870

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 803

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) – 3 513...

11 (10). Янник Синнер (Италия) – 3474

12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) – 3395

13 (20). Тейлор Фриц (США) – 2920

14 (13). Денис Шаповалов (Канада) – 2863

15 (16). Диего Шварцман (Аргентина) – 2660

16 (19). Карлос Алькарас (Испания) – 2660

17 (15). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2375

18 (17). Райли Опелка (США) – 2246

19 (16). Пабло Карреньо-Буста – 2220

20 (18). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1916

Полный рейтинг ATP от 21 марта смотрите здесь

Даниил Медведев потерял очки за прошлогодний титул в Марселе и по итогам турнира в Индиан-Уэллс, где вылетел в третьем круге, вновь уступил лидерство Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль благодаря финалу в Индиан-Уэллс поднялся на третье место в рейтинге, потеснив Александра Зверева. Наибольший рывок совершил Тейлор Фриц, благодаря титулу на Masters в Индиан-Уэллс поднявшийся на рекордное для себя 13 место. Также прибавил и полуфиналист Индиан-Уэллс Карлос Алькарас - 18-летний испанец забрался на рекордную для себя 16-ю позицию.