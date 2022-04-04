Теннис. Чемпионская гонка ATP на сегодня

Если рейтинг ATP основывается на результатах теннисистов за последние 52 недели, то чемпионская гонка ATP отражают их результаты в данном конкретном году. В начале каждого года каждую неделю могут происходить заметные изменения, а в конце сезона чемпионская гонка уже напоминает классический рейтинг WTA. Именно по ней формируется состав участникоа традиционного ATP Finals. Olympics в еженедельном режиме следит за свежей чемпионской гонкой и наиболее явными перестановками.
Чемпионская гонка ATP на 4 апреля 2022 года
- 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 3350 очков
- 2 (7). Карлос Алькарас (Испания) – 1950
- 3 (2). Даниил Медведев – 1900
- 4 (3). Тейлор Фриц (США) – 1520
- 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 1440
- 6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1420
- 7 (5). Андрей Рублев – 1390.
- 8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) – 1020.
- 9 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 945.
- 10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 935
- 11 (9). Денис Шаповалов (Канада) – 930
- 12 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) – 920
- 13 (19). Хуберт Хуркач (Польша) – 840
- 14 (15). Янник Синнер (Италия) – 800
- 15 (18). Диего Шварцман (Аргентина) – 790
- 16 (19). Гаэль Монфис (Франция) – 745
- 17 (18). Миомир Кецманович (Сербия) – 735
- 18 (36). Франсиско Серундоло (Аргентина) – 705
- 19 (14). Райли Опелка (США) – 680
- 20 (18). Александр Зверев (Германия) – 660
- 21 (17). Алекс де Минаур (Австралия) – 540
- 22 (20). Карен Хачанов – 485
- 23 (29). Танаси Коккинакис (Австралия) – 472
- 24 (20). Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 470
- 25 (23). Марин Чилич (Хорватия) – 460
- 26 (25). Иржи Веселы (Чехия) – 448
- 27 (27). Аслан Карацев – 440
- 28 (24). Даниэль Эванс (Великобритания) – 425
- 29 (26). Максим Кресси (США) – 407
- 30 (31). Томми Пол (США) – 405
Полную чемпионскую гонку ATP от 4 апреля смотрите здесь
Рафаэль Надаль сохранил лидерство в чемпионской гонке, пусть и пропустил турнир в Майами из-за травмы, а на вторую строчку вышел чемпион Miami Open Карлос Алькарас, опередивший Даниила Медведева. Финалист турнира в Майами Каспер Рууд прибавил 14 позиций и переместился на восьмое место. Также отметим рывок сенсационно полуфиналиста турнира Франсиско Серундоло в топ-20 чемпионской гонки.