Теннис. Чемпионская гонка ATP на сегодня

Если рейтинг ATP основывается на результатах теннисистов за последние 52 недели, то чемпионская гонка ATP отражают их результаты в данном конкретном году. В начале каждого года каждую неделю могут происходить заметные изменения, а в конце сезона чемпионская гонка уже напоминает классический рейтинг WTA. Именно по ней формируется состав участникоа традиционного ATP Finals. Olympics в еженедельном режиме следит за свежей чемпионской гонкой и наиболее явными перестановками.

Чемпионская гонка ATP на 4 апреля 2022 года

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 3350 очков

2 (7). Карлос Алькарас (Испания) – 1950

3 (2). Даниил Медведев – 1900

4 (3). Тейлор Фриц (США) – 1520

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 1440

6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1420

7 (5). Андрей Рублев – 1390.

8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) – 1020.

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 945.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 935

11 (9). Денис Шаповалов (Канада) – 930

12 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) – 920

13 (19). Хуберт Хуркач (Польша) – 840

14 (15). Янник Синнер (Италия) – 800

15 (18). Диего Шварцман (Аргентина) – 790

16 (19). Гаэль Монфис (Франция) – 745

17 (18). Миомир Кецманович (Сербия) – 735

18 (36). Франсиско Серундоло (Аргентина) – 705

19 (14). Райли Опелка (США) – 680

20 (18). Александр Зверев (Германия) – 660

21 (17). Алекс де Минаур (Австралия) – 540

22 (20). Карен Хачанов – 485

23 (29). Танаси Коккинакис (Австралия) – 472

24 (20). Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 470

25 (23). Марин Чилич (Хорватия) – 460

26 (25). Иржи Веселы (Чехия) – 448

27 (27). Аслан Карацев – 440

28 (24). Даниэль Эванс (Великобритания) – 425

29 (26). Максим Кресси (США) – 407

30 (31). Томми Пол (США) – 405

Полную чемпионскую гонку ATP от 4 апреля смотрите здесь

Рафаэль Надаль сохранил лидерство в чемпионской гонке, пусть и пропустил турнир в Майами из-за травмы, а на вторую строчку вышел чемпион Miami Open Карлос Алькарас, опередивший Даниила Медведева. Финалист турнира в Майами Каспер Рууд прибавил 14 позиций и переместился на восьмое место. Также отметим рывок сенсационно полуфиналиста турнира Франсиско Серундоло в топ-20 чемпионской гонки.