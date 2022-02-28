Первая ракетка мира. Как Даниил Медведев поднимался на вершину рейтинга ATP

26-летний россиянин Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира в мужском теннисе 28 февраля 2022 года. За всю, без малого полувековую (с 23 августа 1973-го) историю рейтинга ATP Медведев лишь 27-й теннисист, достигший самой вершины. И третий после Евгения Кафельникова и Марата Сафина россиянин, добравшийся до лидерства в рейтинге. Olympics вспоминает как шел Медведев к первому месту в рейтинге через его первые соревнования и успехи в тех или иных категориях на международной арене.

Июль 2009 года. Первый юниорский турнир ITF

Понятно, что Даниил к 13 годам много играл в России на детских турнирах, но его дебют в юниорском туре ITF (Международной федерации тенниса) произошел как раз на неделе с 13 по 19 июля 2009 года. В Таллине по wild card Медведев дебютировал на соревнованиях так называемой четвертой категории (Grade 4), довольно скромной в юниорской теннисной иерархии. В первом круге Даниил обыграл эстонца Приита Сулусте – при счете 6:3, 2:1 соперник отказался от продолжения борьбы. Но уже в следующем матче будущего теннисного героя ждала неудача – он уступил финну Роберту Бернеру 3:6, 2:6. Что, впрочем, было неудивительно, ведь финский теннисист был старше россиянина на целых четырех года.

Декабрь 2010 года. Первый титул на юниорском турнире ITF

После соревнований в Эстонии Медведев сыграл летом 2009 года еще и в Хорватии, после чего вернулся на турниры ITF только в конце 2010-го. Понятно, что уже более взрослым и подготовленным. На турнире пятой категории в Усть-Каменогорске он выиграл две встречи в квалификации, после чего победил на пути к финалу в еще четырех матчах. Не отдав в шести встречах ни одной партии. Правда, решающий поединок с Серижаном Ессинбековым из Казахстана получился куда более напряженным и драматичным. Завершившись в пользу Даниила со счетом 6:2, 6:7 (10:12), 6:1. Соперник, кстати, также был старше россиянина на четыре года.

Март 2011 года. Первый взрослый фьючерс

Когда Медведеву исполнилось 15 лет, он попробовал себя среди взрослых. На фьючерсе в Москве он прошел квалификацию и добрался до второго круга, где его обыграл Андис Юска из Латвии 6:4, 6:2.

Июнь 2013 года. Первый юниорский «Большой шлем»

Медведев никогда не был главной звездой юниорских турниров, но до уровня «Больших шлемов», само собой, дошел. В начале июня 2013 года он сыграл на юниорском «Ролан Гаррос», добравшись до второго круга в одиночном разряде и уступив там японцу Такаиши Сато 3:6, 6:3, 1:6. А на Уимблдоне через несколько недель 17-летний теннисист также во втором круге проиграл сербу Николе Милоевичу 2:6, 4:6. Любопытно, что между этими турнирами Даниил сыграл на крупном юниорском турнире в Роттердаме, где также вылетел во втором круге. Причем его обидчиком стал австралиец Ник Кирьос, который в юниорах котировался значительно выше и был первым номером юниорского рейтинга. В то время как самое высокое место Медведева в рейтинге ITF – 13-е.

На юниорских турнирах Медведев не считался восходящей звездой Фото © 2013 Getty Images

Июль 2013 года. Первая победа на юниорском турнире первой категории

На самом деле эта первая победа стала и единственной, в Берлине Даниил выиграл шесть матчей, причем пять из них в двух партиях, в том числе и в финале у немца Пауля Ворнера 7:6, 6:3. Самое ожесточенное сопротивление ему оказал Роман Сафиуллин в полуфинале – встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу Медведева. Впрочем, уже неделю спустя в финале турнира аналогичной категории Grade 1 в Линце Сафиуллин взял реванш. Напомним, что в начале 2022 года Даниил и Роман вместе представляли сборную России на ATP Cup, дойдя до полуфинала.

Октябрь 2013 года. Первая квалификация турнира ATP и челленджера

Где еще дебютировать юному российскому таланту, как не на «Кубке Кремля» в Москве? Первый блин, кстати, вышел комом – 17-летний Даниил сразу же, в первом раунде квалификации проиграл куда более опытному соотечественнику Виктору Балуде 4:6, 0:6. Буквально неделю спустя также по wild card Медведев дебютировал в Казани и в квалификации на турнире серии «челленджер», где прошел первый круг, но в основную сетку пробиться не сумел. Год спустя в Москве он прошел первый круг квалификации, но за выход в основную сетку уступил Аслану Карацеву.

Август 2014 года. Первый титул на фьючерсе

Летом 2014 года Медведев окончательно перешел из юниорского тенниса во взрослый. Отметив это событие первым титулом на фьючерсе в грузинском городе Телави. В финале он обыграл итальянца Джанлуку Маджера, который сейчас балансирует на грани топ-100 рейтинга ATP, со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Примечательно, что неделю спустя в Телави Маджер взял у Медведева реванш на стадии полуфинала. К концу года Даниил вошел в топ-700 рейтинга ATP, но восходящей звездой мирового тенниса тогда его никто не считал.

Уже на заре взрослой карьеры Даниил впечатлял своей пластичностью Фото © 2017 Getty Images

Май 2016 года. Первый матч в основной сетке турнира ATP

Может показаться удивительным, но первый официальный матч в основной сетке на турнирах ATP Медведев сыграл только в 20 лет. К этому моменту он уже относительно удачно играл на фьючерсах и челленджерах, вошел в топ-250 рейтинга, но вот на более престижных турнирах дебютировать никак не получалось. Историческое событие произошло на грунтовом ATP 250 в Ницце, где россиянин прошел два круга квалификации и в первом круге встретился с 54-й на тот момент ракеткой мира Гвидо Пельей из Аргентины. Медведев тогда проиграл 1:6, 7:6, 6:7, но проявил свой характер – бился с сильным соперником почти два с половиной часа.

Июнь 2016 года. Первая победа на турнирах ATP

Первой победы на уровне ATP пришлось ждать совсем недолго. Случилась она в июне 2016 года на травяном турнире в Хертогенбоше, где Медведев прошел квалификацию и переиграл на старте входящего в топ-100 аргентинца Орасио Себаллоса 6:3, 6:1, после чего был остановлен французом Адрианом Маннарино.

Июнь 2016 года. Первая квалификация на «Большом шлеме»

Медведев был близок к выходу в основную сетку Уимблдона, но проиграл в решающем матче квалификации Маркусу Уиллису. Кстати, малоизвестный британец на том турнире стал, можно сказать, почти звездой – ранее в квалификации он переиграл Андрея Рублева, а затем дошел до второго круга, где взял семь геймов у Роджера Федерера.

Сентябрь 2016 года. Первый титул на челленджере

На самом деле это очень важное событие в карьере Медведева. Первый титул на челленджере, добытый в Сен-Реми позволил ему заметно пополнить свой очковый багаж и войти в топ-150 рейтинга ATP. В финале Даниил переиграл бельгийца Йорис Де Лооре 6:3, 6:3.

Сентябрь – октябрь 2016 года. Первые турниры ATP в России

Осенью Медведев дебютировал в основной сетке сразу двух турниров ATP в России, причем достаточно удачно. В Петербурге он дошел до второго круга, уступив только Александру Звереву из Германии, уже занимавшему к тому моменту восьмое место в рейтинге ATP, а в Москве и вовсе впервые в карьере добрался до четвертьфинала.

Январь 2017 года. Первый финал турнира ATP

Год прорыва для Медведева начался с финала на турнире в Ченнае, где россиянин уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту 3:6, 4:6. Но благодаря набранным очкам он ворвался в топ-70 рейтинга ATP.

Летом 2019 года Медведев совершил прорыв в результатах Фото © 2019 Getty Images

Январь 2017 года. Первый турнир «Большого шлема»

Дебют в основной сетке «Большого шлема» состоялся на Australian Open в Мельбурне и получился, мягко говоря, неудачным – Даниил проиграл американцу Эрнесто Эскобедо 5:7, 6:4, 6:7, 1:6.

Февраль 2017 года. Первый матч в Кубке Дэвиса

Зато дебют в Кубке Дэвиса в Сербии получился очень ярким. Недавний юниор прилетел к месту матча на самолете Новака Джоковича, с которым до этого вместе тренировался. Именно с сербом Даниил сыграл свой первый матч за сборную России в Кубке Дэвиса. И был близок к сенсации, взяв первый сет. Правда, затем силы начали его покидать, начались судороги и, в итоге, Медведев снялся при счете 6:3, 4:6, 1:6, 0:1.

Июль 2017 года. Первая победа на «Большом шлеме»

Даниил не стал размениваться и обыграл на Уимблдоне третью ракетку мира Стэна Вавринку. Швейцарец был повержен в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Правда, уже в следующем матче россиянин уступил куда менее именитому бельгийцу Рубену Бемельмансу.

Ноябрь 2017 года. Первый турнир Next Gen

Теннисное взросление Медведева совпало с первым в истории турниром Next Gen ATP Finals в Милане, проводимого по экспериментальным правилам. В целом, Даниил сыграл достойно, пусть и уступил в полуфинале от будущего чемпиона корейца Чон Хена, ограничившись третьим местом после отказа от бронзового матча хорвата Борны Чорича.

Январь 2018 года. Первый титул ATP 250

Очередной сезон Медведев начал триумфально – в Сиднее на турнире категории ATP 250 он из квалификации добрался до финала, попутно обыграв в том числе сильного итальянца Фабио Фоньини. А в финале справился с любимцем австралийской публики Алексом де Минауром. Причем парни бились более двух часов и завершили матч со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу россиянина.

Октябрь 2018 года. Первый титул ATP 500

Чтобы выиграть турнир более престижной серии ATP 500 Медведеву не понадобилось много времени. Причем начал он турнир в Токио также с квалификации и, в итоге, выиграл семь матчей, победив в финале, также как и в Сиднее, местного теннисиста – опытнейшего Кеи Нисикори 6:2, 6:4. Благодаря набранным очкам он заметно приблизился к топ-20 рейтинга, куда и пробился по итогам года.

Первый трофей "Большого шлема" Медведев завоевал на US Open-2021 Фото © 2021 Getty Images

Апрель 2019 года. Первая победа над первой ракеткой мира

Историческое событие произошло на Masters в Монте-Карло, причем на нелюбимом Медведевым грунтовом покрытии – в четвертьфинале был обыгран лидер мирового рейтинга Джокович 6:3, 4:6, 6:2. Встреча получилась очень яркой и зрелищной. По ее завершению Даниил признал, что это был для него лучший матч в карьере на данный момент.

Август 2019 года. Первый титул на Masters

Если в Монте-Карло Медведев не прошел дальше полуфинала, а в Монреале в финале был разгромно бит Рафаэлем Надалем, то в Цинциннати все сложилось наилучшим образом. Причем на пути к титулу в полуфинале россиянину вновь встретился лидер рейтинга – на сей раз Джокович был повержен 3:6, 6:3, 6:3. А в решающем матче на Masters Медведев победил бельгийца Давида Гоффена 7:6, 6:4.

Сентябрь 2019 года. Первый финал на «Большом шлеме»

На волне сильных результатов конца лета Медведев провел впечатляющий US Open, где не только побеждал, но еще и не забывал провоцировать публику. Тем не менее, в финале против Надаля он заставил многих болельщиков поддерживать себя. Даниил уступал 0:2 по сетам и с брейком в третьей партии, но не сдался и перевел матч в пятый сет. Пусть, в итоге, и уступил 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Сентябрь 2019 года. Первый титул ATP в России

Свой первый турнир в родной стране Медведев выиграл сразу же после открытого чемпионата США, хотя казалось, что он слишком устал для теннисных подвигов. В Санкт-Петербурге он не отдал ни одной партии, разгромив в финале Чорича 6:3, 6:1.

Ноябрь 2019 года. Первый ATP Finals

Первый «блин» на итоговом турнире ATP вышел для Медведева комом. Он уступил в Лондоне все три матча – Стефаносу Циципасу, Надалю и Звереву. Причем Рафе он проиграл с 5:1 в решающем сете.

Ноябрь 2020 года. Первый титул на ATP Fimals

В сезоне-2020, скомканном из-за коронавируса, Медведев разыгрался только к ноябрю. После титула на Masters в Париже он прибыл в Лондон, где выиграл пять матчей подряд и титул. Причем в полуфинале не позволил Надалю подать на матч, а в решающем поединке одолел Доминика Тима 4:6, 7:6, 6:4.

Февраль 2021 года. Первый титул на ATP Cup

Даниил стал лидером сборной России на командном турнире в Мельбурне и выдал стопроцентный результат, победив во всех своих одиночных матчах. В решающем поединке с Италией именно он поставил финальную точку, обыграв Маттео Берреттини 6:4, 6:2.

Июль 2021 года. Первая Олимпиада

Олимпийский дебют не слишком удалс Медведеву, который считался одним из главных фаворитов. Из-за жары и влажности на Играх в Токио он с огромным трудом одолел Фоньини в 1/8 финала, но в четвертьфинале не справился с испанцем Пабло Карреньо Бустой, уступив 2:6, 6:7

Сентябрь 2021 года. Первый титул на «Большом шлеме»

Идеальным турниром для Даниила стал US Open. За семь матчей Медведев проиграл всего лишь одну партию, а в решающей встрече помешал историческому достижению Джоковичу, лишив того четвертого титула на Гранд-слэмах в течение одного года. Россиянин взял верх со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Декабрь 2021 года. Первый выигрыш Кубка Дэвиса

Медведев добавил в свою коллекцию еще один важнейший трофей, выиграв в составе команды Федерации тенниса России Кубок Дэвиса в Мадриде. В пяти одиночных матчах он не проиграл ни одной партии, а чемпионской стала его виктория во встрече с хорватом Марином Чиличем 7:6, 6:2. В предыдущий раз россияне завоевывали Кубок Дэвиса в 2006 году.

Февраль 2022 года. Первое место в рейтинге ATP

Для первого места в рейтинге Медведеву требовалось выступить в Акапулько не хуже, чем Джокович в Дубае. Новак, в итоге, вылетел в четвертьфинале, а Даниил дошел до полуфинала, пусть и уступил там Надалю.