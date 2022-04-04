Теннис. Чемпионская гонка WTA на сегодня

Актуальная чемпионская гонка WTA в 2022 году

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

Если рейтинг WTA основывается на результатах теннисисток за последние 52 недели, то чемпионская гонка WTA отражают их результаты в данном конкретном году. В начале каждого года каждую неделю могут происходить заметные изменения, а в конце сезона чемпионская гонка уже напоминает классический рейтинг WTA. Именно по ней формируется состав участниц традиционного WTA Finals. Olympics в еженедельном режиме следит за свежей чемпионской гонкой и наиболее явными перестановками.

Чемпионская гонка WTA на 4 апреля 2022 года

  • 1 (1). Ига Швентек (Польша) – 3920 очков
  • 2 (3). Мария Саккари (Греция) – 1610
  • 3 (6). Даниэль Коллинз (США) – 1516
  • 4 (7). Паула Бадоса (Испания) – 1422
  • 5 (4). Анетт Контавейт (Эстония) – 1385
  • 6 (5). Мэдисон Киз (США) – 1317
  • 7 (8). Елена Остапенко (Латвия) – 1156
  • 8 (9). Симона Халеп (Румыния) – 1096
  • 9 (15). Джессика Пегула (США) – 992
  • 10 (11). Вероника Кудерметова – 952
  • 11 (48). Наоми Осака (Япония) – 925
  • 12 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 895
  • 13 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) – 766
  • 14 (47). Белинда Бенчич (Швейцария) – 671
  • 15 (13). Сорана Кирстя (Румыния) – 626
  • 16 (14). Аманда Анисимова (США) – 626
  • 17 (16). Дарья Касаткина – 606
  • 18 (18). Кайя Канепи (Эстония) – 590
  • 19 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) – 576
  • 20 (30). Петра Квитова (Чехия) – 561
  • 21 (26). Александра Соснович – 553
  • 22 (27). Кори Гауфф (США) – 551
  • 23 (22). Мари Боузкова (Чехия) – 550
  • 24 (23). Виктория Азаренко – 531
  • 25 (29). Онс Жабер (Тунис) – 520
  • 26 (25). Чжай Шуай (Китай) – 514
  • 27 (19). Ализе Корне (Франция) – 514
  • 28 (20). Арина Соболенко - 520
  • 29 (21). Маркета Вондроушева (Чехия) – 491
  • 30 (24). Лейла Фернандес (Канада) – 475

Полную чемпионскую гонка WTA 2022 года (для прошлых недель надо выбрать дату) смотрите здесь

Ига Швентек, выиграв турнир WTA 1000 в Майами, упрочила свое лидерство в чемпионской гонке, которое с учетом исключения из рейтингов завершившую карьеру Эшли Барти составляет от ближайшей преследовательницы Марии Саккари более 2300 очков. Финалистка Майами Наоми Осака прибавила 37 позиций и поднялась на 11 место, также хороший прорыв с 47-го места на 14-е совершила олимпийская чемпионка Белинда Бенчич, добравшаяся на Miami Open до полуфинала.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь