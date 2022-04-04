Теннис. Чемпионская гонка WTA на сегодня

Если рейтинг WTA основывается на результатах теннисисток за последние 52 недели, то чемпионская гонка WTA отражают их результаты в данном конкретном году. В начале каждого года каждую неделю могут происходить заметные изменения, а в конце сезона чемпионская гонка уже напоминает классический рейтинг WTA. Именно по ней формируется состав участниц традиционного WTA Finals. Olympics в еженедельном режиме следит за свежей чемпионской гонкой и наиболее явными перестановками.

Чемпионская гонка WTA на 4 апреля 2022 года

1 (1). Ига Швентек (Польша) – 3920 очков

2 (3). Мария Саккари (Греция) – 1610

3 (6). Даниэль Коллинз (США) – 1516

4 (7). Паула Бадоса (Испания) – 1422

5 (4). Анетт Контавейт (Эстония) – 1385

6 (5). Мэдисон Киз (США) – 1317

7 (8). Елена Остапенко (Латвия) – 1156

8 (9). Симона Халеп (Румыния) – 1096

9 (15). Джессика Пегула (США) – 992

10 (11). Вероника Кудерметова – 952

11 (48). Наоми Осака (Япония) – 925

12 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 895

13 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) – 766

14 (47). Белинда Бенчич (Швейцария) – 671

15 (13). Сорана Кирстя (Румыния) – 626

16 (14). Аманда Анисимова (США) – 626

17 (16). Дарья Касаткина – 606

18 (18). Кайя Канепи (Эстония) – 590

19 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) – 576

20 (30). Петра Квитова (Чехия) – 561

21 (26). Александра Соснович – 553

22 (27). Кори Гауфф (США) – 551

23 (22). Мари Боузкова (Чехия) – 550

24 (23). Виктория Азаренко – 531

25 (29). Онс Жабер (Тунис) – 520

26 (25). Чжай Шуай (Китай) – 514

27 (19). Ализе Корне (Франция) – 514

28 (20). Арина Соболенко - 520

29 (21). Маркета Вондроушева (Чехия) – 491

30 (24). Лейла Фернандес (Канада) – 475

Полную чемпионскую гонка WTA 2022 года (для прошлых недель надо выбрать дату) смотрите здесь

Ига Швентек, выиграв турнир WTA 1000 в Майами, упрочила свое лидерство в чемпионской гонке, которое с учетом исключения из рейтингов завершившую карьеру Эшли Барти составляет от ближайшей преследовательницы Марии Саккари более 2300 очков. Финалистка Майами Наоми Осака прибавила 37 позиций и поднялась на 11 место, также хороший прорыв с 47-го места на 14-е совершила олимпийская чемпионка Белинда Бенчич, добравшаяся на Miami Open до полуфинала.