Теннис. Женщины. WTA-тур. Итоги сезона-2021

Сезон 2021 года в женском теннисном туре получился неординарным. В нем было все. В том числе победа на «Большом шлеме» теннисистки, ни разу не выигравшей до этого даже матч на обычном турнире WTA и множество других не столь громких сенсаций. Для россиянок год сложился в целом значительно успешнее, чем предыдущий. Четыре личных титула, первый за долгие годы финал Гранд-слэма и победа в Кубке Билли Джин Кинг, как «вишенка на торте». Olympics подводит итоги сезона в женском теннисе

«Большие шлемы» и Олимпийские игры

Примечательно, что в финалах четырех турниров «Большого шлема», Олимпийских игр и итогового турнира WTA в 2021 году играло 12 разных теннисисток. Впервые за шесть с лишним лет (с Australian Open-2015, где в решающем матче играла Мария Шарапова) до финала Гранд-слэма добралась россиянка – Анастасия Павлюченкова, в Париже уступившая Барборе Крейчиковой. А финал между Эммой Радукану (150-я ракетка мира) и Лейлой Фернандес (73-я ракетка мира) в Нью-Йорке уникален даже по меркам женского тура. И да, Радукану перед своим успехом на открытом чемпионате США действительно не выиграла ни одного матча WTA.

Финалы

Australian Open. Наоми Осака – Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3

Ролан Гаррос. Барбора Крейчикова – Анастасия Павлюченкова - 6:1, 2:6, 6:4

Уимблдон. Эшли Барти – Каролина Плишкова – 6:3, 6:7, 6:3

US Open. Эмма Радукану – Лейла Фернандес – 6:4, 6:3

Олимпийские игры. Токио. Белинда Бенчич – Маркета Вондроушова - 7:5, 2:6, 6:3

Итоговый турнир WTA. Гвадалахара. Гарбин Мугуруса – Анетт Контавейт – 7:5, 6:3

Результаты россиянок

Понятно, что до достижений мужчин российские теннисистки не дотягивают, но сезон у них получился очень неплохим. Помимо финала «Ролан Гаррос» Павлюченковой отметим два титула Дарьи Касаткиной – в Мельбурне (WTA 250) и Санкт-Петербурге (WTA 500), а также дебютные турнирные победы Вероники Кудерметовой (Чарльстон, WTA 500) и Людмилы Самсоновой (Берлин, WTA 500). Также в Санкт-Петербурге все четыре полуфиналистки (Касаткина, Маргарита Гаспарян, Светлана Кузнецова и Вера Звонарева) представляли Россию. Кроме того, Павлюченкова, Самсонова, Кудерметова, Касаткина и Екатерина Александрова в блестящем стиле выиграли Кубок Билли Джин Кинг (экс-Кубок Федерации) в Праге, обыграв в финале Швейцарию.

Рейтинг WTA

По итогам года в топ-100 рейтинга WTA вошли восемь теннисисток из России. Лучшая из них Павлюченкова находится совсем близко к топ-10. Что касается лидерство в рейтинге, то его, несмотря на пропуск концовки сезона, уверенно сохраняет Эшли Барти. Отметим также второе место Арины Соболенко из Беларуси.

Рейтинг WTA по итогам сезона-2021

1. Эшли Барти (Австралия) – 7582.

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 6380.

3. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685.

4. Каролина Плишкова (Чехия) – 5135.

5. Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008.

6. Мария Саккари (Греция) – 4385.

7. Анетт Контавейт (Эстония) – 4351.

8. Паула Бадоса (Испания) – 3849.

9. Ига Швентек (Польша) – 3786.

10. Онс Жабер (Тунис) – 3455.

11. Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3076

26. Дарья Касаткина (Россия) – 2180...

31. Вероника Кудерметова (Россия) – 1870...

33. Екатерина Александрова (Россия) – 1836...

39. Людмила Самсонова (Россия) – 1601...

69. Анастасия Потапова (Россия) – 985...

79. Варвара Грачева (Россия) – 880...

86. Вера Звонарева (Россия) – 844

Полный рейтинг WTA здесь