Теннис. Рейтинг WTA по итогам 52 недель на сегодня

Актуальный рейтинг WTA лучших теннисисток мира

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

Теннисный рейтинг WTA впервые был введен в ноябре 1975 года. Очки начисляются в зависимости от уровня турниров (максимум на «Больших шлемах»), подробности системы начисления смотрите здесь. В зачет берутся результаты за последние 52 недели, сам рейтинг WTA обновляется каждый понедельник. Olympics в еженедельном режиме следит за свежим рейтингом и наиболее явными перестановками.

Рейтинг WTA от 21 марта 2022 года

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7980 очков
  • 2 (4). Ига Швентек (Польша) – 5776
  • 3 (6). Мария Саккари (Греция) – 5085
  • 4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5033
  • 5 (3). Арина Соболенко – 4862
  • 6 (7). Паула Бадоса (Испания) – 4790
  • 7 (5). Анетт Контавейт (Эстония) – 4686
  • 8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4252
  • 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3190
  • 10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 2975
  • 11 (11). Даниэль Коллинз (США) – 2971
  • 12 (12). Алена Остапенко (Латвия) – 2860
  • 13 (13). Эмма Радукану (Великобритания) - 2699
  • 14 (14). Анастасия Павлюченкова – 2473
  • 15 (16). Ангелика Кербер (Германия) – 2352
  • 16 (15). Виктория Азаренко – 2336
  • 17 (17). Кори Гауфф (США) – 2280
  • 18 (20). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2261
  • 19 (26). Симона Халеп (Румыния) – 2221
  • 20 (18). Элина Свитолина (Украина) – 2216
  • 21 (19). Джессика Пегула (США) – 2215
  • 22 (21). Лейла Фернандес (Канада) – 2171
  • 23 (24). Вероника Кудерметова – 2035
  • 24 (23). Элизе Мертенс (Бельгия) – 1950
  • 25 (22). Тамара Зиданшек (Словения) – 1931
  • 26 (29). Мэдисон Киз (США) - 1904
  • 27 (27). Сорана Кирстя (Румыния) – 1865
  • 28 (25). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1826
  • 29 (28). Дарья Касаткина – 1790
  • 30 (32). Людмила Самсонова – 1632

Полный рейтинг WTA (для прошлых недель надо выбрать дату) смотрите здесь

Благодаря титулу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс Ига Швентек поднялась на второе место в рейтинге, а после объявлении о завершении карьеры Эшли Барти польская теннисистка станет № 1 в мире. Также на рекордное для себя место (третье) поднялась финалистка турнира в Индиан-Уэллс Мария Саккари, в то время как травмированная Барбора Крейчикова и переживающая игровой спад Арина Соболенко потеряли по две позиции. Также можно отметить возвращение в топ-20 Симоны Халеп, дошедшей в Индиан-Уэллс до полуфинала.

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