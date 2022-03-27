Теннис. Рейтинг WTA по итогам 52 недель на сегодня

Теннисный рейтинг WTA впервые был введен в ноябре 1975 года. Очки начисляются в зависимости от уровня турниров (максимум на «Больших шлемах»), подробности системы начисления смотрите здесь. В зачет берутся результаты за последние 52 недели, сам рейтинг WTA обновляется каждый понедельник. Olympics в еженедельном режиме следит за свежим рейтингом и наиболее явными перестановками.

Рейтинг WTA от 21 марта 2022 года

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7980 очков

2 (4). Ига Швентек (Польша) – 5776

3 (6). Мария Саккари (Греция) – 5085

4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5033

5 (3). Арина Соболенко – 4862

6 (7). Паула Бадоса (Испания) – 4790

7 (5). Анетт Контавейт (Эстония) – 4686

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4252

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3190

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 2975

11 (11). Даниэль Коллинз (США) – 2971

12 (12). Алена Остапенко (Латвия) – 2860

13 (13). Эмма Радукану (Великобритания) - 2699

14 (14). Анастасия Павлюченкова – 2473

15 (16). Ангелика Кербер (Германия) – 2352

16 (15). Виктория Азаренко – 2336

17 (17). Кори Гауфф (США) – 2280

18 (20). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2261

19 (26). Симона Халеп (Румыния) – 2221

20 (18). Элина Свитолина (Украина) – 2216

21 (19). Джессика Пегула (США) – 2215

22 (21). Лейла Фернандес (Канада) – 2171

23 (24). Вероника Кудерметова – 2035

24 (23). Элизе Мертенс (Бельгия) – 1950

25 (22). Тамара Зиданшек (Словения) – 1931

26 (29). Мэдисон Киз (США) - 1904

27 (27). Сорана Кирстя (Румыния) – 1865

28 (25). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1826

29 (28). Дарья Касаткина – 1790

30 (32). Людмила Самсонова – 1632

Полный рейтинг WTA (для прошлых недель надо выбрать дату) смотрите здесь

Благодаря титулу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс Ига Швентек поднялась на второе место в рейтинге, а после объявлении о завершении карьеры Эшли Барти польская теннисистка станет № 1 в мире. Также на рекордное для себя место (третье) поднялась финалистка турнира в Индиан-Уэллс Мария Саккари, в то время как травмированная Барбора Крейчикова и переживающая игровой спад Арина Соболенко потеряли по две позиции. Также можно отметить возвращение в топ-20 Симоны Халеп, дошедшей в Индиан-Уэллс до полуфинала.