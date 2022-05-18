Теннис. Рекорды «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос» (Roland Garros) проходит с конца девятнадцатого века. Естественно, на French Open с тех пор было сыграно множество выдающихся матчей и засияло немало теннисных звезд. Olympics рассказывает о рекордах «Ролан Гаррос».

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Самым престижным в теннисе был и остается одиночный разряд. Выиграть даже один парижский «Большой шлем» - это событие в жизни любого игрока, а уж сделать это несколько раз… Рафаэль Надаль в 21 веке установил феноменальное достижение – в 2005-м буквально через пару дней после своего 19-летия испанец в год дебюта отпраздновал свой первый успех на «Ролан Гаррос». После чего стал настоящим королем открытого чемпионата Франции, выиграв к маю 2022 года в общей сложности 13 раз! Причем выдавая настоящие серии – с 2005 по 2008 годы, с 2010 по 2014-й, с 2017 по 2020-й. Рекорд Открытой эры (с 1968 года) за авторством Бьорна Борга был побит играючи – швед в семидесятых – начале восьмидесятых двадцатого века первенствовал в Париже шесть раз.

Превзошел Рафа и достижение француза Макса Декюжи. Да, в начале 20-го века, когда Декюжи блистал на чемпионате Франции, этот турнир не был открытым, на него допускались только члены французских клубов. Тем не менее, Макс действительно был очень хорош – он выиграл восемь титулов в одиночном разряде (1903 – 1904, 1907 – 1909, 1912 - 1914), а в общей сложности с учетом пары и микста – рекордные 29 титулов. Кстати, в паре он побеждал 13 раз подряд – с 1902 по 1914 годы. Уровень мастерства Декюжи доказал и на Олимпийских играх, где завоевал три награды, включая золото Антверпена в смешанном разряде с Сюзанн Ленглен в 2020 году в возрасте 37 лет. Причем впервые он стал олимпийским призером за 20 лет до этого – в 1900-м в Париже!

Фабрис Санторо празднует победу над Арно Клеманом в 2004-м - французы провели на корте 6 часов и 33 минуты! Фото © 2004 Getty Images

У женщин больше всех побед в одиночном разряде у Крис Эверт. Американка первенствовала на «Ролан Гаррос» семь раз – в 1974 – 1975-м, в 1979 – 1980-м, 1983-м и 1985 – 1986-м. По шесть титулов у Ленглен и немки Штеффи Граф, пять – у Маргарет Корт. Самым юным чемпионом в возрасте 17 лет и 3 месяцев стал в 1989 году американец Майкл Чанг, у женщин моложе всех из чемпионок была Моника Селеш из Югославии – она победила в 1990-м в возрасте 16 лет и 6 месяцев. Самые возрастные – испанец Андрес Химено в 1972-м (34 года и 10 месяцев) и венгерка Жужа Кермеци в 1958-м (33 года и 9 месяцев).

Самый долгий матч в истории «Ролан Гаррос» на протяжении несколько лет был рекордсменом среди теннисных поединков – французы Фабрис Санторо и Арно Клеман играли 6 часов и 33 минуты (на протяжении двух дней), победу праздновал Санторо 6:4, 6:3, 6:7, 3:6, 16:14. У женщин на «Ролан Гаррос» отличились француженка Виржинии Бюиссон обыграла в первом круге турнира 1995 года Ноэль ван Лоттум за 4 часа и 7 минут.