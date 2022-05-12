Теннис. История «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции или French Open, более известный во всем мире как «Ролан Гаррос» (Roland Garros) - единственный грунтовый теннисный турнир «Большого шлема». Впервые он был проведен в Париже в 1891 году, но открытый статус и мировое признание получил только в двадцатых годах прошлого века. Olympics рассказывает об истории «Ролан Гаррос».

Турнир во Франции появился третьим из так называемых «Больших шлемов» после Уимблдона и US Open. Во Франции, в отличие от Великобритании, предпочитали играть не на травяном покрытии, а на грунте – в континентальной Европе это было более удобно и функционально. Именно на грунте и состоялся первый чемпионат Франции (French Championships). Правда, играть в нем могли лишь члены французских теннисных клубов. Но это не помешало стать первым чемпионом англичанину – некто Х. Бриггз обыграл в финале француза П. Баньере со счетом 6:3, 6:2. Дело в том, что Бриггз был членом французского клуба. Кстати, полные имена чемпиона и финалиста так и не стали достоянием истории. Примечательно, что следующего иностранного чемпиона в мужском одиночном разряде пришлось ждать более 40 лет – им в 1933 году стал австралиец Джек Кроуфорд.

Женский одиночный разряд дебютировал на турнире в 1897 году, первой чемпионкой стала француженка Адин Массон. До середины двадцатых годов турнир считался локальным. Но после Олимпийских игр 1924 в Париже соревнования приобрели статус открытых для теннисистов-любителей всего мира, что заметно повысило популярность соревнований. В 1928 году теннисный турнир обрел свой нынешний дом – стадион «Ролан Гаррос», построенный к ответному матчу Франции и США в Кубке Дэвиса и названный в честь знаменитого авиатора, героя Первой мировой войны.

Рафаэль Надаль в 2005 году выиграл свой первый титул на "Ролан Гаррос" Фото © 2005 Getty Images

Все это заметно повысило статус соревнований, которые вскоре также стали называть «Ролан Гаррос» и считать одними из самых престижных в теннисном календаре. Отметим, что в двадцатые годы главной звездой мирового тенниса была легендарная француженка Сюзанн Ленглен, выигравшая шесть раз. У мужчин до начала тридцатых годов на French Championships доминировали знаменитые французские теннисные мушкетеры Анри Коше (5 титулов), Рене Лакост (4 титула) и Жан Боротра (2 титула).

В 1946 и 1947 годах «Ролан Гаррос» состоялся в середине июля, после Уимблдона, но затем вернулся в привычные сроки – последняя неделя мая – первая неделя июня. Еще одним исключением стал 2020 год, когда из-за ковида турнир перенесли на конец сентября – начало октября. С 1968 года именно «Ролан Гаррос» стал первым турниром «Большого шлема» в Открытой эре, позволив бороться за победу не только любителям, но и профессионалам. Первыми чемпионами French Open в одиночном разряде стали австралиец Кен Розуолл и американка Нэнси Ричи.

В семидесятых – восьмидесятых годах двадцатого века королевой грунтовых кортов «Ролан Гаррос» стала американка Крис Эверт, выигравшая с 1974 по 1986 годы семь титулов в одиночном разряде. Этот рекорд у женщин не побит до сих пор. У мужчин рекорд всех времен на «Ролан Гаррос» принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю, победившему на открытом чемпионате Франции с 2005 по 2020 годы 13 раз!