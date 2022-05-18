Теннис. Гаррос, Шатрие, Ленглен, Матье - главные имена открытого чемпионата Франции по теннису

Открытый чемпионат Франции по теннису известен всему миру как «Ролан Гаррос». В честь знаменитого воздушного аса Первой мировой войны Ролана Гарроса назван и теннисный комплекс в Париже, где на протяжении без малого сотни лет проходит грунтовый турнир «Большого шлема». А ключевые матчи разыгрываются на главных аренах - кортах Филиппа Шатрие, Сюзанн Ленглен и недавно построенном корте Симоны Матье. Olympics рассказывает о тех, кто увековечен на теннисном French Open. Ролан Гаррос, Филипп Шатрие, Сюзанн Ленглен и Симонн Матье.

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Ролан Гаррос

Знаменитый французский авиатор, герой Первой мировой войны, которому приписывают титул первого воздушного аса, Адриан Жорж Эжен Ролан Гаррос родился в Сен-Дени 6 октября 1988 года. Гаррос первым пересек Средиземное море и установил другие рекорды бурно развивающейся в начале века авиаотрасли. В годы Первой мировой войны он был сбит, попал в немецкий плен, где провел три года, но бежал и вновь вернулся к боевым действиям. Гаррос погиб 5 апреля 1918 года за день до своего тридцатилетия и за несколько недель до окончания войны.

Кроме того, Ролан был известен как спортсмен-любитель, особо увлеченный теннисом. В 1928 году для постройки нового теннисного комплекса в Париже выделили землю с условием назвать его в честь Гарроса. Впоследствии и сам турнир стали называть «Ролан Гаррос».

Филипп Шатрие

Центральной ареной «Ролан Гаррос» был и остается корт Филиппа Шатрие, вмешающий после реконструкции более 15 тысяч зрителей. Правда, до 2001 года он носил скромное название Центральный корт (Court Central), но затем был переименовал в честь знаменитого теннисного функционера. Шатрие родился 2 февраля 1928 года, был победителем юниорского чемпионата Франции, доходил до третьего круга «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Однако прославился уже после завершения теннисной карьеры в качестве президента Федерации тенниса Франции (с 1973 по 1993 годы) и Международной федерации тенниса (с 1977 по 1991 годы). Главным достижением Шатрие в качестве главы ITF стало возвращение тенниса в олимпийскую программу – в 1984 году как выставочного вида, а с 1988 года как полноценного. Умер Шатрие 22 июня 2000 года в возрасте 72 лет.

Филипп Шатрие много сделал для возвращения тенниса в олимпийскую программу Фото © 2015 Getty Images

Сюзанн Ленглен

Вторая по значимости арена стадиона, построенная в 1994 году, вмещает более 10 тысяч зрителей и носит имя легенды французского и мирового тенниса. Сюзанн Ленглен, родившаяся 24 мая 1899 года, была суперзвездой в двадцатых годах прошлого века. Она выиграла восемь турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, включая шесть Уимблдонов, два чемпионата Франции, а также первенствовала на четырех чемпионатах мира на твердых кортах. Кроме того, Ленглен является двукратной олимпийской чемпионкой (в одиночном и парном разрядах) Игр 1920 года в Антверпене. Кроме того, в свое время она считалась непревзойденной теннисной модницей, можно сказать, иконой стиля. Умерла 4 июля 1938 года в возрасте 39 лет. В честь Сюзанн названа не только арена «Ролан Гаррос», но и трофей, вручаемый победительнице турнира в женском одиночном разряде

Сюзанн Ленглен на пике своей карьеры буквально летала по корту Фото © 2007 Getty Images

Симона Матье

Третий по значимости и самый новый корт «Ролан Гаррос», построенный в 2019 году и вмешающий 5000 зрителей, носит имя еще одной знаменитой французской теннисистки. Симона Матье родилась 31 января 1908 года. Именно она сменила Ленлен в качестве первой ракетки Франции, а по достижениям на «Ролан Гаррос» даже превзошла легендарную предшественницу, выиграв в общей сложности десять (у Ленглен шесть) домашних турниров во всех разрядах, включая титулы в 1938 и 1939 годах в одиночке. Во время Второй мировой войны прервала карьеру и помогала Шарль де Голлю в освобождении своей страны, принимая участие в создании Женского добровольческого корпуса. Умерла Симона 7 января 1980-го в 71 год. В ее честь также назван трофей, вручаемый за победу в женском парном разряде «Ролан Гаррос».