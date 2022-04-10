Теннис. Masters в Монте-Карло-2022: результаты, видео, расписание

С 10 по 17 апреля 2022 года в Монте-Карло проходит первый в сезоне грунтовый теннисный турнир серии Masters (ATP 1000). Состав участников - звездный, в Монте-Карло играют 15 из 20 теннисистов топ-100, в том числе прошлогодние чемпион Стефанос Циципас и финалист Андрей Рублев (подробности финала-2021 смотрите здесь), сенсационный победитель Masters в Майами Карлос Алькарас и лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты россиян и видео лучших моментов турнира

Подробнее о жеребьевке и участниках Masters в Монте-Карло-2022, а также турнирное расписание читайте здесь

Смотрите прямые трансляции Rolex Monte-Carlo Masters в Монте-Карло в Eurosport Player

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Лучшие моменты финала турнира 2021 года

Теннис. ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters-2022. Монте-Карло, Монако (Clay)

время начала матчей - московское

10 апреля, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 12:00

11 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

12 апреля, вторник

Первый круг/ Второй круг. Начало матчей в 12:00

13 апреля, среда

Второй круг/ Третий круг. Начало матчей в 12:00

14 апреля, четверг

Третий круг. Начало матчей в 12:00

15 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

16 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 12:30

17 апреля, воскресенье

Финал одиночного разряда. Начало в 15:30