Теннис. Masters в Монте-Карло-2022: результаты, видео, расписание

С 10 по 17 апреля 2022 года в Монте-Карло проходит первый в сезоне грунтовый теннисный турнир серии Masters (ATP 1000). Состав участников - звездный, в Монте-Карло играют 15 из 20 теннисистов топ-100, в том числе прошлогодние чемпион Стефанос Циципас и финалист Андрей Рублев (подробности финала-2021 смотрите здесь), сенсационный победитель Masters в Майами Карлос Алькарас и лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты россиян и видео лучших моментов турнира
Подробнее о жеребьевке и участниках Masters в Монте-Карло-2022, а также турнирное расписание читайте здесь
Смотрите прямые трансляции Rolex Monte-Carlo Masters в Монте-Карло в Eurosport Player
Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP
Лучшие моменты финала турнира 2021 года
Теннис. ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters-2022. Монте-Карло, Монако (Clay)
время начала матчей - московское
10 апреля, воскресенье
Первый круг. Начало матчей в 12:00
11 апреля, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
12 апреля, вторник
Первый круг/ Второй круг. Начало матчей в 12:00
13 апреля, среда
Второй круг/ Третий круг. Начало матчей в 12:00
14 апреля, четверг
Третий круг. Начало матчей в 12:00
15 апреля, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00
16 апреля, суббота
Полуфиналы. Начало матчей в 12:30
17 апреля, воскресенье
Финал одиночного разряда. Начало в 15:30