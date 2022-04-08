Теннис. Masters в Монте-Карло-2022: что ждать и где смотреть

Звезды мужского тенниса перебираются из Америки в Европу, где с 10 по 17 апреля 2022 года пройдет первый в сезоне турнир категории ATP 1000 на грунте – Masters в Монте-Карло. Среди участников будут прошлогодние чемпион Стефанос Циципас и финалист Андрей Рублев (подробности финала-2021 смотрите здесь), сенсационный победитель Masters в Майами Карлос Алькарас и, главное, лидер мирового рейтинга Новак Джокович, для которого турнир в Монако станет лишь вторым в нынешнем сезоне.

На данный момент в 2022 году Джокович из-за отсутствия вакцинации от ковида пропустил Australian Open и связку турниров ATP 1000 в Америке (Индиан-Уэллс и Майами), сыграв лишь на ATP 500 в Дубае, где уже в четвертьфинале уступил Иржи Веселы. Таким образом, Новак не входит в чемпионской гонке даже в топ-150, но благодаря заделу и не самым удачным выступлениям в последние недели Даниила Медведева, он даже без игры вернул себе первое место в рейтинге ATP.

Поскольку Медведев в конце марта сделал операцию из-за грыжи и пропустит от одного до двух месяцев, в данный момент лидерству Новака ничего не угрожает. Но понятно, что он все равно хочет начать грунтовый сезон ударно. Безусловно, на руку Джоковичу и отсутствие Рафаэля Надаля, травмировавшегося во время турнира в Индиан-Уэллс. Кроме того, не сыграет в Монте-Карло и Маттео Берреттини, однако все остальные представители топ-10 в строю. Да и вообще на этом Masters сыграют 15 теннисистов топ-20. Крайне любопытным будет возвращение на уровень ATP и экс-чемпиона «Ролан Гаррос» Стэна Вавринки, восстановившегося после тяжелой травмы. К сожалению, планы Доминика Тима сыграть в Монте-Карло после травмы разрушил ковид – грунтовый принц не успел набрать форму.

Джокович уже на стадии третьего круга может встретиться с Дэном Эвансом, которому уступил на этом турнире в прошлом году либо с Роберто Баутиста Агутом, также в его четверти чемпионы двух последних соревнований серии Masters – Тейлор Фриц и Алькарас. В соседней четверти расположились Каспер Рууд, который во втором круге может сыграть с Асланом Карацевым, Филип Краинович, Григор Димитров, Хуберт Хуркач, Гаэль Монфис и Кэмерон Норри.

Стефаносу Циципасу предстоит в Монте-Карло защищать прошлогодний титул Фото © 2021 Getty Images

Очевидно, повторение прошлогоднего финала невозможно, поскольку Циципас и Рублев попали в одну половину. В четверти Стефаноса самым опасным представляется Феликс Оже-Альяссим, но и Карен Хачанов, Диего Шварцман и Лоренцо Сонего способны на многое. Рублев попал в четверть ко второму сеяному Александру Звереву, но еще раньше у него есть шансы сыграть с Янником Синнером. Наверняка грунтовый топ-турнир наверняка преподнесет немало сюрпризов и подарит множество классных матчей уже на старте вроде поединков Хуркач – Монфис и Александр Бублик – Вавринка.

Теннис. ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters-2022. Монте-Карло, Монако (Clay)

время начала матчей - московское

10 апреля, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 12:00

11 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

12 апреля, вторник

Первый круг/ Второй круг. Начало матчей в 12:00

13 апреля, среда

Второй круг/ Третий круг. Начало матчей в 12:00

14 апреля, четверг

Третий круг. Начало матчей в 12:00

15 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

16 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 12:30

17 апреля, воскресенье

Финал одиночного разряда. Начало в 15:30

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP