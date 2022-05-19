Теннис. Расписание «Ролан Гаррос»-2022 с прямыми трансляциями

В 2022 году открытый чемпионат Франции по теннису пройдет в Париже с 22 мая по 5 июня. Главными фаворитами «Ролан Гаррос» (Roland Garros) у мужчин считаются лидер мирового рейтинга Новак Джокович, 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль и юное дарование Карлос Алькарас. У женщин явным фаворитом можно назвать первую ракетку мира Игу Швентек, выигравшую перед French Open пять турниров и 28 матчей подряд.

Olympics представляет турнирное расписание «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночном разрядах.

Теннис. «Большой шлем». «Ролан-Гаррос»-2022. Париж, Франция (Clay).

Расписание матчей турнира в одиночном разряде

22 мая– 5 июня

время начала матчей – московское

22 мая, воскресенье

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 12:00

23 мая, понедельник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 12:00

24 мая, вторник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 12:00

25 мая, среда

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 12:00

26 мая, четверг

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 12:00

27 мая, пятница

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 12:00

28 мая, суббота

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 12:00

29 мая, воскресенье

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 12:00

30 мая, понедельник

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 12:00

31 мая, вторник

Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

1 июня, среда

Мужчины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

2 июня, четверг

Женщины. Полуфиналы. Начало матчей в 14:00

3 июня, пятница

Мужчины. Полуфиналы. Начало матчей в 14:00

4 июня, суббота

Женщины. Финал. Начало в 16:00

5 июня, воскресенье

Мужчины. Финал. Начало в 16:00

Смотрите прямые трансляции «Ролан Гаррос»-2022 на в Eurosport Player

Турнирные сетки у мужчин смотрите здесь, сетки у женщин – здесь, подробное расписание на каждый день - здесь

Об истории «Ролан Гаррос» читайте здесь

О рекордах «Ролан Гаррос» читайте здесь

О легендарных Гарросе, Шатрие, Ленглен и Матье читайте здесь