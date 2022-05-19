Теннис. Расписание «Ролан Гаррос»-2022 с прямыми трансляциями

В 2022 году открытый чемпионат Франции по теннису пройдет в Париже с 22 мая по 5 июня. Главными фаворитами «Ролан Гаррос» (Roland Garros) у мужчин считаются лидер мирового рейтинга Новак Джокович, 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль и юное дарование Карлос Алькарас. У женщин явным фаворитом можно назвать первую ракетку мира Игу Швентек, выигравшую перед French Open пять турниров и 28 матчей подряд.
Olympics представляет турнирное расписание «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночном разрядах.
Теннис. «Большой шлем». «Ролан-Гаррос»-2022. Париж, Франция (Clay).
Расписание матчей турнира в одиночном разряде
22 мая– 5 июня
время начала матчей – московское
22 мая, воскресенье
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 12:00
23 мая, понедельник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 12:00
24 мая, вторник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 12:00
25 мая, среда
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 12:00
26 мая, четверг
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 12:00
27 мая, пятница
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 12:00
28 мая, суббота
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 12:00
29 мая, воскресенье
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 12:00
30 мая, понедельник
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 12:00
31 мая, вторник
Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00
1 июня, среда
Мужчины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00
2 июня, четверг
Женщины. Полуфиналы. Начало матчей в 14:00
3 июня, пятница
Мужчины. Полуфиналы. Начало матчей в 14:00
4 июня, суббота
Женщины. Финал. Начало в 16:00
5 июня, воскресенье
Мужчины. Финал. Начало в 16:00
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