Теннис. «Ролан Гаррос»-2022. Мужчины: что ждать и где смотреть

Турнир в мужском одиночном разряде на открытом чемпионата Франции по теннису богат на интриги. Сумеет ли Новак Джокович защитить свой титул на «Ролан Гаррос»? Или грунтовый король Рафаэль Надаль завоюет свой 14-й титул в Париже? А, может, в 2022 году триумфа добьется Карлос Алькарас? Olympics оценивает турнирные сетки мужского French Open, который пройдет с 22 мая по 5 июня.

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Джокович на правах первой ракетки мира получил и первый номер посева. К тому же он выиграл в Риме последний Masters перед «Ролан Гаррос». Во втором круге в Париже серба, кстати, может ждать любопытный матч с прогрессирующим Алексом Молчаном, которого сейчас тренирует Марьян Вайда - многолетний тренер Новака. В третьем круге из сеяных ему может встретиться Дженсон Бруксби, в четвертом – Диего Шварцман или Григор Димитров. А в четвертьфинале и вовсе возможен суперматч Джокович – Надаль!

Рафа после травмы вернулся в Мадриде, но ни в столице Испании уступил в четвертьфинале Алькарасу, а в Риме не смог в третьем круге пройти Дениса Шаповалова. Пока король грунта далек от своей идеальной формы, но недооценивать его ни в коем случае нельзя. Во втором круге возможен ностальгический матч Надаля с экс-чемпионом «Ролан Гаррос» Стэном Вавринкой, в третьем круге – с Ботиком ван де Зандшульпом, в четвертом – с Феликсом Оже-Альяссимом, Райли Опелкой или Асланом Карацевым.

Карлос Алькарас подходит к "Ролан Гаррос" на пике формы Фото © 2022 Getty Images

В соседней четверти расположились еще два претендента на выход в финал – Александр Зверев и Алькарас. Зверев уже в третьем круге может встретиться с финалистом Монте-Карло Алехандро Давидовичем-Фокиной, в четвертом – в потенциальных соперниках Тейлор Фриц и Джон Иснер. В свою очередь, сетка Алькараса выглядит, что называется, покруче – в третьем круге возможен матч 19-летнего триумфатора Майами и Мадрида с Себастьяном Кордой, обыгравшим его в Монте-Карло, а в четвертом – с Кэмероном Норри или Кареном Хачановым.

Таким образом, все трио главных фаворитов находится в верхней половине сетки. В нижней претендент № 1 на выход в финал – прошлогодний финалист Стефанос Циципас, выигравший Монте-Карло и дошедший до финала в Риме. Хотя и его сетку не назвать простой – вундеркинд Лоренцо Музетти встретится Циципасу уже в первом круге, Дэн Эванс может стать соперником по третьему кругу, Алекс Де Минаур или Шаповалов – по четвертому. А в четвертьфинале – среди потенциальных оппонентов выделим Хуберта Хуркача, Давида Гоффена, Фрэнсиса Тиафо и, конечно же, Каспера Рууда.

Даниил Медведев посеян под вторым номером, но его к главным претендентам на титул никто не относит. Даниил не слишком любит грунт, к тому же после операции по поводу грыжи он сыграл на этом покрытии только в Женеве, сразу же уступив Ришару Гаске. В третьем круге Даниилу может встретиться Миомир Кецманович, в четвертом – Пабло Карреньо-Буста, Марин Чилич или Мартон Фучович, а в четвертьфинале – чемпион турнира в Белграде Андрей Рублев, Янник Синнер или Николоз Басилашвили.

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