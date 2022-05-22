Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Женщины: результаты и видео

Все результаты и видео лучших моментов «Ролан Гаррос» 2022 года в женском одиночном разряде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 22 мая по 4 июня 2022 года на грунтовых кортах Парижа проходит «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде - второй в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием самых лучших во главе с первой ракеткой мира Игой Швентек. Olympics на этой страничке по ходу открытого чемпионата Франции публикует все результаты в женском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

  • Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь
  • О женском одиночном разряде читайте здесь
  • Турнирные сетки у женщин смотрите здесь
  • О мужском одиночном разряде читайте здесь
  • Все результаты и видео в мужском одиночном разряде смотрите здесь

Результаты

  • 22 мая, воскресенье
  • Первый круг
  • О сенсационном вылете Жабер и Мугурузы читайте здесь
  • Магда Линетт (Польша) - Онс Жабер (Тунис, 6) - 3:6, 7:6(4), 7:5
  • Мария Саккари (Греция, 4) - Клара Бюрель (Франция) - 6:2, 6:3
  • Слоан Стивенс (США) - Джули Нимайер (Германия) - 5:7, 6:4, 6:2
  • Лейла Фернандес (Канада, 17) - Кристина Младенович (Франция) - 6:0, 7:5
  • Кайя Канепи (Эстония) - Гарбин Мугуруза (Испания, 10) - 2:6, 6:3, 6:4
  • Кори Гауфф (США, 18) - Ребекка Марино (Канада, Q) - 7:5, 6:0
  • Мария Осорио (Колумбия) - Хармони Тан (Франция) - 6:4, 6:3
  • Белинда Бенчич (Швейцария, 13) - Река-Лука Яни (Венгрия, LL) - 6:1, 6:1
  • Сорана Кырстя (Румыния, 26) - Татьяна Мария (Германия) - 6:3, 6:3
  • Элизе Мертенс (Бельгия, 31) - Елена Габриэла Рузе (Румыния) - 6:3, 6:1
  • Каролина Мухова (Чехия) - Кароль Монне (Франция) - 6:3, 6:3
  • Варвара Грачева - Астра Шарма (Австралия) - 4:6, 6:4, 7:5
  • Донна Векич (Хорватия, Q) - Мирьям Бьорклунд (Швеция, Q) - 7:6(6), 6:2
  • Жиль Тайкманн (Швейцария, 23) - Бернарда Пера (США) - 6:2, 6:1
  • Александра Соснович - Синь Ю Ван (Китай) - 6:4, 6:1
  • Ольга Данилович (Сербия, Q) - Далма Галфи (Венгрия) - 3:6, 7:6(4), 6:2
  • Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Кристина Бушкэ (Испания, Q) - 6:3, 1:6, 6:2
  • Мари Бузкова (Чехия) - Анастасия Гасанова (LL) - 6:2, 6:1
  • Катерина Синякова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:4, 7:6(6)
  • Алисон ван Уйтванк (Бельгия) - Энн Ли (США) - 3:6, 2:3 - отказ Ли
  • 23 мая, понедельник
  • Первый круг
  • Об итогах дня читайте здесь
  • Ига Швентек (Польша, 1) - Леся Цуренко (Украина, Q) - 6:2, 6:0
  • Диана Парри (Франция) - Барбора Крейчикова (Чехия, 2) - 1:6, 6:2, 6:3
  • Аманда Анисимова (США, 27) - Наоми Осака (Япония) - 7:5, 6:4
  • Айла Томлянович (Австралия) - Анетт Контавейт (Эстония, 5) - 7:6(5), 7:5
  • Андреа Петкович (Германия) - Осеан Додин (Франция) - 6:4, 6:2
  • Эмма Радукану (Великобритания, 12) - Линда Носкова (Чехия, Q) - 6:7(4), 7:5, 6:1
  • Виктория Азаренко (Беларусь, 15) - Ана Богдан (Румыния) - 6:7(7), 7:6(1), 6:2
  • Эльза Жакемо (Франция, WC) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:3, 6:3
  • Бьянка Андрееску (Канада) - Исалин Бонавантюр (Бельгия, Q) - 3:6, 7:5, 6:0
  • Лоли Жанжан (Франция, Q) - Нурия Парризас-Диас (Испания) - 6:4, 6:3
  • Ангелика Кербер (Германия, 21) - Магдалена Фреш (Польша) - 2:6, 6:3, 7:5
  • Анна Шмидлова (Словакия) - Кристина Куцова (Словакия) - 4:6, 7:6(1), 6:2
  • Цзинвен Чжен (Китай) - Марина Заневская (Бельгия) - 6:3, 6:1
  • Петра Квитова (Чехия, 32) - Анна Бондар (Венгрия) - 7:6(0), 6:1
  • Вероника Кудерметова (29) - Чжу Линь (Китай, Q) - 6:4, 3:6, 6:3
  • Дарья Сэвилл (Австралия, WC) - Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) - 6:1, 6:2
  • Мартина Тревизан (Италия) - Хэрриет Дарт (Великобритания) - 6:0, 6:2
  • Элисон Риске (США) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:3, 6:3
  • Данка Ковинич (Черногория) - Людмила Самсонова (25) - 2:6, 6:2, 6:1
  • 24 мая, вторник
  • Первый круг
  • Ализе Корне (Франция) - Мисаки Дои (Япония)
  • Паула Бадоса (Испания, 3) - Фиона Ферро (Франция, WC)
  • Мэдисон Киз (США, 22) - Анна Калинская
  • Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Жасмин Паолини (Италия)
  • Кэти Волынец (США, WC) - Виктория Голубич (Швейцария)
  • Екатерина Александрова (30) - Греетье Миннен (Бельгия)
  • Аранта Рус (Нидерланды) - Елена Рыбакина (Казахстан, 16)
  • Тэйлор Таунсенд (США) - Каролин Гарсия (Франция)
  • Хлоэ Паке (Франция) - Арина Соболенко (7)
  • Тесса Андрианяфитримо (Франция, WC) - Каролина Плишкова (Чехия, 8)
  • Симона Халеп (Румыния, 19) - Настасья Мариана Шунк (Германия, LL)
  • Лючия Бронцетти (Италия) - Елена Остапенко (Латвия, 13)
  • Камила Джорджи (Италия, 28) - Чжан Шуай (Китай)
  • Джессика Пегула (США, 11) - Цзян Ван (Китай)
    Ребекка Шрамкова (Словакия, LL) - Дарья Касаткина (20)
  • Даниэль Коллинз (США, 9) - Виктория Томова (Болгария, LL)
  • Клэр Лиу (США) - Тамара Зиданшек (Словения, 24)
    Шелби Роджерс (США) - Тереза Мартинцова (Чехия)
  • Панна Удварди (Венгрия) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q)
  • Ирина Мария Барэ (Румыния, Q) - Юлия Путинцева (Казахстан)
  • Мэдисон Бренгл (США) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, LL)
  • Оксана Селехметьева (Q) - Кайя Йуван (Словения)
  • Маяр Шериф (Египет) - Марта Костюк (Украина)
  • Александра Крунич (Сербия, Q) - Камилла Рахимова
  • Ангелина Калинина (Украина) - Хэйли Баптист (США, Q)

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