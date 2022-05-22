Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Женщины: результаты и видео

С 22 мая по 4 июня 2022 года на грунтовых кортах Парижа проходит «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде - второй в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» с участием самых лучших во главе с первой ракеткой мира Игой Швентек. Olympics на этой страничке по ходу открытого чемпионата Франции публикует все результаты в женском одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь

О женском одиночном разряде читайте здесь

Турнирные сетки у женщин смотрите здесь

О мужском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в мужском одиночном разряде смотрите здесь

Результаты

22 мая, воскресенье

Первый круг

О сенсационном вылете Жабер и Мугурузы читайте здесь

Магда Линетт (Польша) - Онс Жабер (Тунис, 6) - 3:6, 7:6(4), 7:5

Мария Саккари (Греция, 4) - Клара Бюрель (Франция) - 6:2, 6:3

Слоан Стивенс (США) - Джули Нимайер (Германия) - 5:7, 6:4, 6:2

Лейла Фернандес (Канада, 17) - Кристина Младенович (Франция) - 6:0, 7:5

Кайя Канепи (Эстония) - Гарбин Мугуруза (Испания, 10) - 2:6, 6:3, 6:4

Кори Гауфф (США, 18) - Ребекка Марино (Канада, Q) - 7:5, 6:0

Мария Осорио (Колумбия) - Хармони Тан (Франция) - 6:4, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) - Река-Лука Яни (Венгрия, LL) - 6:1, 6:1

Сорана Кырстя (Румыния, 26) - Татьяна Мария (Германия) - 6:3, 6:3

Элизе Мертенс (Бельгия, 31) - Елена Габриэла Рузе (Румыния) - 6:3, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) - Кароль Монне (Франция) - 6:3, 6:3

Варвара Грачева - Астра Шарма (Австралия) - 4:6, 6:4, 7:5

Донна Векич (Хорватия, Q) - Мирьям Бьорклунд (Швеция, Q) - 7:6(6), 6:2

Жиль Тайкманн (Швейцария, 23) - Бернарда Пера (США) - 6:2, 6:1

Александра Соснович - Синь Ю Ван (Китай) - 6:4, 6:1

Ольга Данилович (Сербия, Q) - Далма Галфи (Венгрия) - 3:6, 7:6(4), 6:2

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Кристина Бушкэ (Испания, Q) - 6:3, 1:6, 6:2

Мари Бузкова (Чехия) - Анастасия Гасанова (LL) - 6:2, 6:1

Катерина Синякова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:4, 7:6(6)

Алисон ван Уйтванк (Бельгия) - Энн Ли (США) - 3:6, 2:3 - отказ Ли

23 мая, понедельник

Первый круг

Об итогах дня читайте здесь

Ига Швентек (Польша, 1) - Леся Цуренко (Украина, Q) - 6:2, 6:0

Диана Парри (Франция) - Барбора Крейчикова (Чехия, 2) - 1:6, 6:2, 6:3

Аманда Анисимова (США, 27) - Наоми Осака (Япония) - 7:5, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) - Анетт Контавейт (Эстония, 5) - 7:6(5), 7:5

Андреа Петкович (Германия) - Осеан Додин (Франция) - 6:4, 6:2

Эмма Радукану (Великобритания, 12) - Линда Носкова (Чехия, Q) - 6:7(4), 7:5, 6:1

Виктория Азаренко (Беларусь, 15) - Ана Богдан (Румыния) - 6:7(7), 7:6(1), 6:2

Эльза Жакемо (Франция, WC) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:3, 6:3

Бьянка Андрееску (Канада) - Исалин Бонавантюр (Бельгия, Q) - 3:6, 7:5, 6:0

Лоли Жанжан (Франция, Q) - Нурия Парризас-Диас (Испания) - 6:4, 6:3

Ангелика Кербер (Германия, 21) - Магдалена Фреш (Польша) - 2:6, 6:3, 7:5

Анна Шмидлова (Словакия) - Кристина Куцова (Словакия) - 4:6, 7:6(1), 6:2

Цзинвен Чжен (Китай) - Марина Заневская (Бельгия) - 6:3, 6:1

Петра Квитова (Чехия, 32) - Анна Бондар (Венгрия) - 7:6(0), 6:1

Вероника Кудерметова (29) - Чжу Линь (Китай, Q) - 6:4, 3:6, 6:3

Дарья Сэвилл (Австралия, WC) - Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) - 6:1, 6:2

Мартина Тревизан (Италия) - Хэрриет Дарт (Великобритания) - 6:0, 6:2

Элисон Риске (США) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:3, 6:3

Данка Ковинич (Черногория) - Людмила Самсонова (25) - 2:6, 6:2, 6:1