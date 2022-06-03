Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Женщины. Финал. Швентек - Гауфф: что ждать и где смотреть

В финале женского одиночного разряда открытого чемпионата Франции по теннису встретятся 4 июня 2022 года Ига Швентек и Кори Гауфф. Для лидера мирового рейтинга Швентек это будет уже второй в карьере финал на «Больших шлемах» - первый в 2020 году также на «Ролан Гаррос» она выиграла. Гауфф в решающих матчах на Гранд-слэмах прежде не играла, что, впрочем, в ее 18 лет и неудивительно.

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В первой половине нынешнего сезона Швентек побеждает в режиме нон-стоп. В ее игре нет какого-то одного суперудара, но польская теннисистка демонстрирует похвальную психологическую устойчивость и недоступную для конкуренток стабильность во всех элементах игры. На данный момент Ига выиграла 34 матча подряд – с 2000 года больше было только у Винус Уильямс (35 в 2000-м), а столько же у Серены Уильямс (34 в 2013-м). Всего же это восьмая по продолжительности серия в женском туре – рекорд с 74 победами принадлежит Мартине Навратиловой.

Впечатляет и стиль, в котором Швентек выигрывает свои встречи. Так, из последних 56 партий она выиграла 54. На «Ролан Гаррос» только китаянка Чжен Цзинвен сумела взять у нее сет (причем первый), но в последующих двух партиях выиграла в сумме только два гейма. В полуфинале Ига за 64 минуты обыграла Дарью Касаткину 6:2, 6:1, поэтому ее точно не назовешь сильно уставшей. Швентек 31 мая прямо в Париже отметила свой 21-й День Рождения, она находится в расцвете теннисных сил. По ее словам, конечно же, она чувствует давление, но знает, что «может еще поднажать». Поэтому нет никаких сомнений – в финале French Open Ига будет явным фаворитом. Чуть сбросить напряжение перед решающим матчем ей должно помочь, в частности, чтение – сейчас Ига читает «Три мушкетера» Александра Дюма.

Ига Швентек демонстрирует фантастическую стабильность Фото © Ryan Pierse

С одной стороны, Гауфф должна испытывать меньшее давление, однако от Кори или, как ее многие зовут, Коко также уже достаточно давно ждут высочайших результатов. Еще в ранней юности американку сравнивали с Сереной Уильямс, а в 15 лет (!) она добралась до четвертьфинала Уимблдона. В прошлом сезоне Гауфф, занимающая сейчас 23 место в рейтинге WTA, впервые добралась до четвертьфинала «Большого шлема» - опять-таки на «Ролан Гаррос», а сейчас сделала сразу два шага вперед. Кстати, она на пути к финалу не проиграла ни одной партии, в том числе Мартине Тревизан в полуфинале (6:3, 6:1). А также по примеру Барборы Крейчиковой в 2021-м добралась до финалов «Ролан Гаррос» сразу в одиночном и парном (вместе с Джессикой Пегулой) разрядах.

Крейчикова, кстати, оба финала в Париже выиграла, получится ли нечто подобное у Коко? Будет крайне сложно, что подтверждает и статистика личных матчей – Швентек ведет у Гауфф 2:0, выиграв в Риме в 2021-м (7:6, 6:3) и в Майами в 2022-м (6:3, 6:1). Но в любом случае Кори добилась феноменального успеха, став самой юной финалисткой «Большого шлема» с выхода в финал Уимблдона-2004 Марии Шараповой.

Теннис. «Большой шлем». «Ролан-Гаррос» 2022. Париж, Франция (Clay). Женщины. Финал

время начала матча - московское

4 июня, суббота

Ига Швентек (Польша, 1) – Кори Гауфф (США, 18). Начало в 16:00

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