Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Итоги девятого дня. Испытание Швентек, осечка Циципаса

На открытом чемпионат Франции по теннису в Париже определились все четвертьфиналисты. В женском одиночном разряде лидер мирового рейтинга Ига Швентек пощекотала нервы поклонникам, проиграв марафонский первый сет Чжен Цзинвен, но все же нашла путь для 32-й победы подряд. А у мужчин «Ролан Гаррос» потерял сразу двух главных претендентов на выход в финал из нижней половины сетки – Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева.

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О женском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в женском одиночном разряде смотрите здесь

19-летняя китаянка Чжен Цзивен занимала в рейтинге WTA перед турниром только 74-е место, но не испугалась неуязвимой в последние месяцы Швентек. В первой партии она отыгралась с 2:5, причем спасла пять сетболов. Но все же затем Ига взяла матч под контроль, выиграв 6:7, 6:0, 6:2. За выход в полуфинал она сыграет с Джессикой Пегулой. Еще одну четвертьфинальную пару составят Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Касаткина переиграла Камилу Джорджи 6:2, 6:2, Кудерметова сумела переломить ход игры с Мэдисон Киз, уступив первую партию. Итог – 1:6, 6:3, 6:1. Примечательно, что Кудерметова прежде ни разу не доходила на «Больших шлемах» дальше третьего круга.

У мужчин Медведев очень быстро проиграл в трех сетах Марину Чиличу, а Циципас капитулировал в четырех партиях перед 19-летним Хольгером Руне. Также в четвертьфиналы вышли Андрей Рублев, которому помогла травма Янника Синнера, и Каспер Рууд. Полуфинальные путевки разыграют Руне и Рууд, а также Рублев и Чилич. Никто из них прежде не доходил до полуфинала на «Ролан Гаррос».