Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Итоги первого дня: вылет Жабер, Карацева и Мугурузы, спасение Оже-Альяссима

Стартовый день открытого чемпионата Франции по теннису получился довольно насыщенным – в воскресенье 22 мая 2022 года на «Ролан Гаррос» в Париже было сыграно сразу 40 матчей одиночного разряда. И практически сразу же грянула громкая сенсация – победительница турнира Мадрида и финалистка Рима Онс Жабер уступила в трех партиях Магде Линетт. Также вылетели Гарбин Мугуруза, Аслан Карацев, Алехандро Давидович Фокина и Доминик Тим. Впрочем, к неудачам «грунтового принца» Тима после его возвращения в тур все уже привыкли.

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Безусловно, поражение шестой сеяной Жабер, занимающей второе место в чемпионской гонке, стало очень большим сюрпризом. Да, тунисская теннисистка никогда не доходила на «Ролан Гаррос» дальше четвертого раунда, но в последние недели она набрала великолепную форму. По сути Онс была второй в списке фаворитов турнира в женском одиночном разряде после Иги Швентек, которой как раз и уступила чуть больше недели назад в Риме, прервав серию из 11 побед подряд. В свою очередь, Линетт не казалась очень опасной соперницей – она занимает в рейтинге WTA лишь 52 место.

На днях Магда дошла до четвертьфинала в Страсбурге, но вообще в нынешнем грунтовом сезоне не блистала. Тем не менее, она выдала против Жабер, пожалуй, лучший матч в карьере и выиграла 3:6, 7:6(4), 7:5. Финальный сет получился драматичным – Онс отыгралась с 2:4, но не смогла дожать оппонентку. «Трудно принять это поражение. Но это спорт, нужно быть умной, двигаться вперед и возвращаться на корт», - цитирует официальный сайт «Ролан Гаррос» Жабер.

Доминик Тим по-прежнему не может выиграть даже одного матча после своего возвращения Фото © 2022 Getty Images

Поражение десятой сеяной Мугурузы удивило чуть меньше, поскольку чемпионка «Ролан Гаррос»-2016 в нынешнем сезоне вообще проигрывала чаще, чем выигрывала. Но все же для Кайи Канепи выбить в трех партиях десятую сеяную – большой успех. Отметим также победу Катарины Синяковой над Петрой Мартич, волевой успех Варвары Грачевой (ее соперница Астрид Шарма подавала на матч в решающем сете) и выигрыш Донны Векич, вновь набирающей обороты. Уверенно прошли дальше Мария Саккари, Белинда Бенчич и Кори Гауфф.

У мужчин едва не проиграл Феликс Оже-Альяссим – он уступал 0:2 по партиям квалифаю Хуану-Пабло Варильясу. Финалист Монте-Карло Алехандро Давидович Фокина не оправдал ожиданий, после уверенно взятого стартового сета довольно легко уступив Талону Грикспуру. Хороший матч провел против Диего Шварцмана Андрей Кузнецов – квалифай дал четырехсетовый бой одному из лучших грунтовых игроков мира и роскошными ударами заставил зрителей скандировать свое имя. Полуфиналист Australian Open-2020 Аслан Карацев никак не может вернуть уверенность, на сей раз он проиграл Камило Уго Карабелли с 5:2 в решающем сете. Никак не может выиграть экс-финалист «Ролан Гаррос» Тим, допускающий слишком много брака. Отсюда и трехсетовое поражение Уго Дэллиену. Зато Карлос Алькарас, Александр Зверев, Карен Хачанов и Григор Димитров особых сложностей не испытали.