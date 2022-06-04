Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Швентек – королева Парижа!

Первая ракетка мира Ига Швентек выиграла открытый чемпионат Франции по теннису. В финале «Ролан Гаррос» 2022 года 4 июня она со счетом 6:1, 6:3 за 68 минут обыграла Кори Гауфф. Для 21-летней польской теннисистки этот успех стал вторым на «Больших шлемах» в карьере. Как, впрочем, и на «Ролан Гаррос» - предыдущий титул в Париже Ига завоевала также в Париже в 2020 году.. Онлайн-трансляцию прошедшего финала смотрите здесь.

Швентек с ее феноменальной победной серией в 34 матча считалась явным фаворитом финала. И оправдала все ожидания уже на старте решающего матча в Париже, быстро поведя 4:0. И хотя затем 18-летняя Гауфф сумела размочить счет, первая партия за 34 минуты ушла к Иге. Второй сет, кстати, также продолжался 34 минуты, но развивался иначе – Коко повела 2:0, однако затем проиграла пять геймов подряд.

Для Иги победа стала уже 35-й подряд – она догнала по этому показателю Винус Уильямс, выдавшую подобную серию в 2000 году. Даже Серене Уильямс не удавалось ничего подобного – ее рекорд составляют 34 победы подряд. Кроме того, в 21 год Швентек стала четвертой самой юной двукратной чемпионкой после Моники Селеш, Штеффи Граф и Крис Эверт. К тому же Ига – самая юная победительница двух «Больших шлемов» за 15 с лишним лет с успеха Марии Шараповой на US Open 2006 года в возрасте 19 лет. Стоит также отметить, что в последний раз шесть турниров подряд в женском теннисе выигрывали более 14 лет назад - в 2007 - 2008 годах отличилась Жюстин Энен.

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