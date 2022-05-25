Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Итоги четвертого дня: Алькарас и Зверев отыграли матчболы, Радукану и Саккари - нет

Карлос Алькарас и Александр Зверев едва не зачехлили ракетки в четвертый день открытого чемпионата Франции по теннису. В матчах второго круга оба уступали 0:2 по сетам, а также с брейком в решающей пятой партии, оба отыграли по ходу своих встреч матчболы, но все же нашли путь к победам. Что не скажешь о «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде, где неудачи постигли Марию Саккари и Эмму Радукану.

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Алькараса многие называли одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос» 2022 года. Однако не стоит забывать, что 19-летний испанец впервые на «Большом шлеме» играет в таком статусе. Да и соперник ему достался серьезный – соотечественник Альберт Рамос-Виньолас на грунте действовать умеет. В итоге, Рамос-Виньолас не просто навязал Алькарасу борьбу, он имел матчбол в четвертой партии, а в решающем сете вел 3:0. Но все же уступил 6:1, 6:7(7), 5:7, 7:6(2), 6:4 за 4 часа и 34 минуты.

Но особой похвалы заслуживает и Алькарас – да, у него получалось далеко не все, даже фирменные укороченные периодически давали сбой. Но феноменальная игра в защите, особенно в решающие моменты пятого сета, что называется, сделала разницу. «Пусть я еще молод, но физически и психологически я силен. Думаю, я готов к такого рода матчам и ситуациям на больших турнирах. Я наслаждался битвой. И я хотел бы устраивать такие битвы с лучшими теннисистами мира», - приводит официальный сайт ATP слова Карлоса. Впрочем, чтобы на равных сражаться на «Больших шлемах» с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, которые свои матчи второго круга выиграли очень уверенно, Алькарасу все же необходимо прибавлять в стабильности.

Эмма Радукану потерпела болезненное поражение Фото © 2022 Getty Images

Соперником Зверева был восходящая звезда из Аргентины Себастьян Баес. Причем 21-летний уроженец Буэнос-Айреса провел против олимпийского чемпиона Токио прекрасный матч. Он вел 2:0 по партиям, в пятой выигрывал 4:2, затем имел матчбол на подаче Зверева. Вот только дожать третью ракетку мира не сумел. Александр победил 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. После чего в шутку отметил, что уже планировал отпуск в Монако и думал о пляже, что и помогло расслабиться. Отметим также победу с 0:2 Диего Шварцмана и с 0:1 Карена Хачанова.

У женщин турнир недосчитался уже пятой теннисистки из топ-10. Очередной вылетевшей теннисисткой элиты стала четвертая ракетка мира Саккари, которая уступила на двух тай-брейках Каролине Муховой. А чемпионка US Open-2021 Радукану, пусть и взяла первую партию у Александры Соснович, в дальнейшем позволила сопернице поймать кураж и взять 12 из 14 оставшихся геймов, а с ними и матч. Добавим, что победительница «Ролан Гаррос» 2021 года в одиночке и паре Барбора Крейчикова после вылета на старте одиночного турнира лишилась шансов и на защиту титула в паре. Причина – заражение коронавирусом.