Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: королевская битва Надаля и Джоковича завершилась победой Рафы

В первый четвертьфинальный день открытого чемпионата Франции по теннису в Париже в мужском одиночном разряде состоялись сразу два великолепных матча. Сперва публику на корте Филиппа Шатрие «разогрели» Александр Зверев и Карлос Алькарас, а затем многочасовое шоу устроили Новак Джокович и Рафаэль Надаль. В итоге, в четырех партиях победили Саша и Рафа. Кроме того, определились полуфиналистки и у женщин – Кори Гауфф и Мартина Тревизан.

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Удивительно, но 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Надаля не считали фаворитом встречи с Джоковичем. Он больше провел времени в игре по ходу турнира, его беспокоила стопа, к тому же вечером условия на корте, по мнению специалстов, больше устраивали серба. Однако все эти рассуждения оказались несостоятельны. Рафа, как и в финале Australian Open-2022 против Даниила Медведева, провел фантастический матч. Он не защищался, он давил на Джоковича – прекрасно работали удары слева и справа. И даже к сетке Надаль выходил эффективнее, выиграв 22 таких розыгрыша из 30. Казалось, что упустив вторую партию со счета 3:0 с двумя брейками он может расклеиться. Но нет… Напротив, в четвертой партии уже он спасся с 2:5 и завершил матч в свою пользу – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 за 4 часа и 12 минут.

Теперь Надалю предстоит матч со Зверевым, также преподнесшим сюрприз. Многие в четвертьфинальном противостоянии ставили на оппонента Саши – вундеркинда Алькараса. Но, во-первых, сам Зверев сыграл великолепно, (особенно летела подача), а, во-вторых, Карлос закрепостился и не сумел выдать максимум. Итог - 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7) в пользу Зверева. Таким образом, Александр взял убедительный реванш за недавнее разгромное поражение в финале Masters в Мадриде. Кстати, Зверев впервые обыграл теннисиста из топ-10 на «Большом шлеме» - ранее он уступил в 11 матчах подряд на Гранд-слэмах теннисистам из первой десятки. Посмотрим, сумеет ли он справиться с королем грунта Надалем.

Мартина Тревизан добилась наивысшего успеха в карьере Фото © 2022 Getty Images

Для 18-летней Гауфф выход в полуфинал турнира «Большого шлема» - огромное достижение. Хотя многими оно предсказывалось – юная американка с 15 лет периодически добивается успехов в WTA-туре. Однако на Гранд-слэмах она особо не блистала – только однажды, в прошлом году добралась до четвертьфинальной стадии «Ролан Гаррос», уступив будущей чемпионки Барборе Крейчиковой. Сейчас же Слоан сделала следующий шаг, переиграв в двух партиях чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс. Выход в полуфинал Тревизан стал большим сюрпризом – Мартина также прежде всего раз играла в четвертьфиналах Гранд-слэмах. И, конечно же, на «Ролан Гаррос» - в 2020 году, где и она проиграла будущей чемпионке – Иге Швентек. Перед нынешним турниром Тревизан поднялась на 59 место в рейтинге, выиграв турнир в Рабате. А теперь продлила победную серию до десяти матчей, обыграв в трех партиях Лейлу Фернандес.