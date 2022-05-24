Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Итоги третьего дня: прощание Тсонга и спасение Циципаса

В третий день открытого чемпионата Франции по теннису было сыграно в общей сложности более 50 матчей. У женщин на сей раз обошлось без сенсаций, зато у мужчин, напротив, фаворитам изрядно потрепали нервы. Второй сеяный Даниил Медведев справился с барьером первого круга довольно уверенно, однако Андрей Рублев, Стефанос Циципас и Каспер Рууд столкнулись с трудностями. Примечательно, что Рууд, в итоге, в четырех партиях победил Жо-Вильфреда Тсонга, поставив точку в замечательной карьере 37-летнего француза.

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О том, что «Ролан Гаррос» 2022 года станет его прощальным турниром, Жо-Вильфред объявил заранее. Тсонга и рад бы был еще поиграть, но совсем замучили травмы. Однако против Рууда он сражался как лев. Взял на тай-брейке первый сет, подавал на четвертую партию, пусть, в итоге, уступил 7:6, 6:7, 2:6, 6:7 почти за четыре часа. В концовке француз едва сдерживал слезы. Эмоциональной получилась и церемония после матча, во время которой Жо-Вильфреда лично поздравили его друзья по сборной Ришар Гаске, Гаэль Монфис, Жиль Симон и Бенуа Пэр. Напомним, что Тсонга – обладатель Кубка Дэвиса 2017 года. Среди других его успехов – финал открытого чемпионата Австралии, 18 титулов ATP, долгие годы в топ-10. Не менее важно и то, что наряду с Энди Марреем и Хуаном Мартином дель Потро, француз побеждал Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, когда они были первыми ракетками мира.

Стефанос Циципас на старте "Ролан Гаррос" отыгрался с 0:2 по сетам Фото © 2022 Getty Images

Медведев в Париже одержал в стартовом матче первую победу на грунте в сезоне, справившись с Факундо Баньисом 6:2, 6:2, 6:2. После чего отметил, что чувствует себя очень хорошо. Рублев начал встречу с Сун-Ву Квоном из Республики Корея с поражения на тай-брейке первого сета, однако затем перехватил инициативу и выиграл 6:7(5), 6:3, 6:2, 6:4. Великолепный пятисетовый матч выдали Уго Гастон и Алекс де Минаур – сильнее на тай-брейке решающей партии оказался француз, замучивший австралийца де Минаура своими фирменными укороченными.

Настоящая драма развернулась во встрече Циципаса и Лоренцо Музетти. В прошлом году молодой итальянец вел на «Ролан Гаррос» 2:0 по партиям у будущего чемпиона Новака Джоковича, но сил завершить матч в свою пользу ему не хватило. На сей раз в поединке Музетти против прошлогоднего финалиста сценарий повторился. Вновь Лоренцо великолепно и вдохновенно сыграл две стартовые партии, создал себе серьезное преимущество, однако затем Стефанос перехватил инициативу и спасся от раннего вылета - 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.