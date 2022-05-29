Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Надаль и Джокович пришли друг к другу

На открытом чемпионат Франции по теннису в Париже определились первые четвертьфиналисты. У мужчин сенсацию едва не сотворил Феликс Оже-Альяссим, который был близок к победе над Рафаэлем Надалем. Однако 13-кратный чемпион устоял, взяв решающий пятый сет. Зато Новак Джокович, Карлос Алькарас и Александр Зверев на троих не проиграли ни сета. У женщин в этой части сетки вообще не осталось фаворитов, поэтому четвертьфинальные пары получились весьма оригинальные.

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Надаль и Оже-Альяссим устроили настоящую битву, продолжавшуюся 4 часа и 21 минуту. Причем Феликс явно не испытывал перед королем «Ролан Гаррос» какого-либо мандража, лихо взяв первый сет. Мало того, даже когда казалось, что Рафа безвозвратно перехватил инициативу, 21-летний канадец вновь вернулся в игру и сравнял счет по партиям. Все решил пятый сет, где Надалю пришлось проявить фирменные бойцовские качества и продемонстрировать несколько суперударов. В итоге, он победил 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Тем не менее, энергии испанец затратил немало. В отличие от соперника по предстоящему четвертьфиналу – Джокович обыграл Диего Шварцмана за 2 часа и 15 минут со счетом 6:1, 6:3, 6:3.

Слоан Стивенс переживает теннисный ренессанс Фото © Ryan Pierse

Зверев потратил на полчаса больше, в первой партии он обыграл упорного Бернабе Сапату Мираллеса на тай-брейке со счетом 12:10. В дальнейшем в игре Саши также присутствовали необъяснимые срывы, он шесть раз за матч проиграл свою подачу, но фантастическая реализация брейк-пойнтов (восемь из девяти) помогла ему решить судьбу путевки в четвертьфинал в трех сетах. Алькарас, в свою очередь, справился в заключительном матче на арене Филиппа Шатрие с Кареном Хачановым. Причем в первом сете буквально ошеломил более опытного соперника. В третьем сете Хачанов повысил уровень своей игры и навязал звездному тинейджеру почти равную борьбу, однако не сумел довести партию до тай-брейка. Для Алькараса этот четвертьфинал – первый на «Ролан Гаррос» и второй в карьере после US Open-2021. Кстати, в личных встречах с Карлосом Зверев ведет 2:1, но в их недавнем матче финала в Мадриде он взял только четыре гейма.

У женщин в полуфиналах сыграют Мартина Тревизан с Лейлой Фернандес и Слоан Стивенс с Кори Гауфф. Тревизан в четвертом круге переиграла Александру Соснович, Гауфф – Элизе Мертенс, а Стивенс и вовсе отдала всего два гейма Жиль Тайхманн. Самым упорным получился поединок Фернандес с Амандой Анисимовой, завершившийся в пользу канадки 6:3, 4:6, 6:3. Примечательно, что Тревизан и Гауфф прежде лишь раз доходили до четвертьфиналов «Большого шлема». Причем как раз на «Ролан Гаррос» - Мартина это сделала в 2020 году, а Кори – в 2021-м. Финалистка US Open-2021 Фернандес на «Ролан Гаррос» прежде не добиралась дальше третьего круга, а Стивенс была в финале в 2018-м и в четвертьфинале в 2019-м. Впрочем, Слоан, на счету которой есть выигранный US Open в 2017-м, в последние годы совсем не блистала. Сейчас она занимает только 64 место в рейтинге WTA.