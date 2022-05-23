Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Итоги второго дня: прогулка для Надаля, Джоковича и Швентек, слезы Крейчиковой и разочарование Осаки

Второй день открытого чемпионата Франции по теннису получился сложным для игроков в том числе и из-за дождей в Париже, прерывавших матчи. Но фаворитам, игравшим на корте Филиппа Шатрие, благодаря крыше погодные условия на «Ролан Гаррос» 23 мая 2022 года ничуть не мешали. Однако если Ига Швентек, Рафаэль Надаль и Новак Джокович уверенно и без лишних усилий вышли во второй раунд, то вторая ракетка мира и чемпионка 2021 года Барбора Крейчикова зачехлила ракетку. Как и еще одна топ-теннисистка Наоми Осака, проигравшая Аманде Анисимовой на корте Сюзанн Ленглен.

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Швентек вообще отдала Лесе Цуренко всего два гейма (6:2, 6:0), одержав 29-ю победу подряд. После чего заверила, что старается не придавать особого значения статистике. В совсем другом настроении после стартового поединка пребывала Крейчикова. Барбора в прошлом году стала чемпионкой «Ролан Гаррос», да и вообще по ходу сезона-2021 доказала неслучайность того феноменального успеха. Однако травма руки заставила ее сделать перерыв в три месяца. В Париже она играла, можно сказать, с листа, не проведя ни одного турнирного матча с февраля. И поначалу контролировала ход встречи против Диан Парри. Но при счете 6:1, 2:0 чешская теннисистка, по ее собственному признанию, развалилась. Причем не в плане тенниса, а именно с точки зрения «физики» - Барбора стала хуже двигаться, не успевала правильно реагировать на удары соперницы и проигрывала гейм за геймом, уступив 6:1, 2:6, 3:6. После чего плакала на пресс-конференции.

Рафаэль Надаль установил рекорд по победам на одном "Большом шлеме" Фото © 2022 Getty Images

Еще одной звездной неудачницей дня стала Осака, хотя поражение (5:7, 4:6) четырехкратной победительницы турниров «Большого шлема» от Анисимовой вряд ли можно назвать сенсацией, ведь Аманда в последнее время набрала хорошую форму на грунте. К тому же на Australian Open в январе Анисимова уже побеждала Осаку, пусть и 7:6 в решающей партии. Также нельзя не отметить вылет пятой ракетки мира Анетт Контавейт от Айлы Томлянович. Таким образом, первый круг еще не завершен, а уже четыре теннисистки из топ-10 (в первый день эта участь постигла Онс Жабер и Гарбин Мугуруу) вылетели. Среди сеяных неудачниц и Людмила Самсонова, уступившая в трех партиях Данке Ковинич.

У мужчин традиционно сенсаций в первые дни «Больших шлемов» меньше. Вот и на сей раз из сеяных вылетел только Райли Опелка, остальные, пусть как Тейлор Фриц и не без труда, прошли дальше. Что же касается Надаля и Джоковича, то они провели на корте примерно по два часа. Рафа отдал Джордану Томпсону шесть геймов, а Новак – Йосихито Нисиоке проиграл и вовсе лишь четыре гейма. При этом Надаль еще и установил новый рекорд «Больших шлемов» по количеству побед на одном турнире – теперь на «Ролан Гаррос» он выиграл 106 матчей, опередив Роджера Федерера с его 105 победами на Уимблдоне. Сам 13-кратный чемпион French Open заявил, что ему необходимо прибавлять во всем – в том числе в движении и скорости форхенда.