Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Женщины. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире «Ролан Гаррос» в Париже 1 июня 2022 года определились все полуфиналисты в женском и мужском одиночных разрядах. Причем если мужчины перед матчами за выход в финал получат время на отдых, то лидер рейтинга WTA Ига Швентек и Дарья Касаткина вынуждены будут играть на протяжении двух дней подряд. Причем свой матч они начнут 2 июня даже раньше, чем Кори Гауфф и Мартине Тревизан, завоевавшие путевки в полуфинал на 24 часа раньше.

Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь

О мужском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в мужском одиночном разряде смотрите здесь

О женском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в женском одиночном разряде смотрите здесь

Швентек продолжает штамповать победы. Ее феноменальная по меркам женского тенниса серия составляет уже 33 выигрыша подряд. Вот и Джессика Пегула, пусть и находится в очень приличной форме, сумела продержать на равных с Игой всего шесть геймов, до счета 3:3 в первом сете. После чего Швентек сделала брейк и умчалась в счете в отрыв со скоростью скоростного теннисного экспресса. Встречу она завершила со счетом 6:3, 6:2. «Вне всяких сомнений, это был мой самый уверенный матч на нынешнем турнире. Поэтому я, естественно, довольна своей игрой. С самого начала и до финального розыгрыша я была полностью сосредоточена, не позволив Джессике вернуться в матч», - цитирует Швентек официальный сайт WTA.

Кстати, Ига при всей своей нынешней неуязвимости дошла до полуфинала турнира «Большого шлема» лишь второй раз в карьере. Впервые это ей удалось сделать на «Ролан Гаррос» 2020 года. Кстати, на других Гранд-слэмах Швентек не доходила даже до четвертьфиналов. Впрочем, Касаткина прежде вообще не выходила на «Больших шлемах» в полуфиналы, в ее активе лишь четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 2018 году. Затем последовал спад, однако в последнее время Дарья не просто вернула свою лучшую игру, но и, похоже, вышла на новый уровень. В Риме она была близка к выходу в финал, а на нынешнем открытом чемпионате Франции не проиграла на пути к полуфиналу ни одной партии.

Коко Гауфф показывает в Париже классный теннис Фото © 2022 Getty Images

Хотя четвертьфинальный матч против Вероники Кудерметовой получился для 20-й ракетки мира очень непростым, завершившись 6:4, 7:6. Игра Касаткиной обманчива мягка, артимична, что добавляет сложности соперницам. Особенно сейчас, когда Дарья вернула уверенность в себе. Но понятно, что Швентек – все равно фаворит. Счет личных встреч 3:1 в ее пользу, к тому же Ига выиграла все три очные встречи в 2022 году (Мельбурн, Дубай, Доха), отдав в общей сложности всего 11 геймов. С другой стороны, тогда и Касаткина не показывала лучший теннис.

В свою очередь, в сражении Гауфф и Тревизан (об их пути в полуфинал читайте здесь) назвать фаворита крайне сложно. Любопытно, что единственный раз Коко и Мартина встречались как раз на «Ролан Гаррос» два года назад и тогда победила Тревизан 4:6, 6:2, 7:5.

Теннис. «Большой шлем». «Ролан-Гаррос» 2022. Париж, Франция (Clay). Женщины. Полуфиналы

2 июня, четверг

Ига Швентек (Польша, 1) – Дарья Касаткина (20). Начало не ранее 16:00

Мартина Тревизан (Италия) - Кори Гауфф (США, 18). Начало по окончании первого полуфинала

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