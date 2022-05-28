Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Итоги седьмого дня: звездопад у женщин продолжается, у мужчин – без сюрпризов

«Ролан Гаррос» 2022 года продолжает преподносить сюрпризы – впервые более в Открытой эре (с 1968 года) на открытом чемпионат Франции по теннису в четвертый круг (1/8 финала) пробилась лишь одна-единственная представительница топ-10. Первая ракетка мира Ига Швентек выиграла 28 мая свой 31-й матч подряд, зато Паула Бадоса и Арина Соболенко вылетели. В свою очередь, у мужчин до четвертого круга дошли все участвовавшие теннисисты из первой десятки рейтинга ATP, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса и Каспера Рууда.

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Действительно, из топ-10 только Маттео Берреттини, пропускающий «Ролан Гаррос» из-за травмы, не сыграет в четвертом круге French Open-2022. Главный сюрприз со знаком плюс из представителей мужской пока преподносит Медведев, который перед стартом парижского «Большого шлема» не выиграл в нынешнем сезоне ни одного матча на грунте. Но уровень игры, продемонстрированный Даниилом в матче против Миомира Кецмановича, впечатляет. Медведев не просто победил в трех сетах (6:2, 6:4, 6:2), он был очень хорош на корте.

С таким активным теннисом Даниил может войти в узкий круг фаворитов «Ролан Гаррос». Правда, даже сам Медведев был удивлен качеством тенниса в своем исполнении. Мастером игры на грунте он себя пока не считает. Хотя если дойдет, как минимум, до полуфинала «Ролан Гаррос». Пока же его ждет Марин Чилич. Напомним, что в прошлом году на Уимблдоне Марин вел у Медведева 2:0 по сетам, пусть, в итоге, и проиграл.

Стефанос Циципас прибавляет по ходу турнира Фото © 2022 Getty Images

ХЦиципас также в трех партиях разобрался с Микаэлем Имером, однако дальше ему будет сложнее – 19-летний вундеркинд Хольгер Руне в Париже пока не проиграл ни одной партии, а среди его жертв – Денис Шаповалов и Юго Гастон. Также весьма интригрующе выглядят пары Рублев – Янник Синнер и Рууд - Хуберт Хуркач.

У женщин Швентек отдала Данке Ковинич восемь геймов (6:3, 7:5), что по ее меркам, конечно, многовато. Впрочем, Ига все равно победила и за выход в четвертьфинал встретится с Чжен Цзинвен. Джессика Пегула на этой же стадии померяется силами с Ириной-Камелией Бегу. В еще одной паре сыграют Вероника Кудерметова и Мэдисон Киз. Причем Кудерметова не затратила особо много сил, проведя против Бадосы всего 12 геймаов (6:3, 2:1), после чего испанка снялась из-за травмы. Соболенко встречу против Камилы Джорджи доиграла, вот только всего равно в двух заключительных партиях взяла лишь один гейм. Теперь Камила сыграет с Дарьей Касаткиной.