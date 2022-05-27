Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Итоги шестого дня: Алькарас, Надаль и Джокович не проиграли ни сета в третьем круге

На открытом чемпионате Франции по теннису фавориты мужского одиночного разряда уверенно преодолели барьер третьего круга. Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не проиграли на троих ни одной партии, но соперники в матчах за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» их ждут серьезные. Алькарас встретится с Кареном Хачановым, Джокович – с Диего Шварцманом, а Надаль – с Феликсом Оже-Альяссимом.

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Вообще Надаль и Джокович на пути к четвертьфиналу пока не проиграли ни одной партии. Вот и 27 мая Новак переиграл Альяжа Бедене 6:3, 6:3, 6:2, а Рафа отдал Ботику ван де Зандшульпу лишь на один гейм больше – 6:3, 6:2, 6:4. Любопытно, что в команду Оже-Альяссима входит дядя и бывший тренер 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» - Тони Надаль. Но Рафаэль особо по этому поводу не переживает, поскольку его отношения с дядей Тоней остаются прекрасными. И останутся таковыми, даже если Оже-Альяссим навяжет ему борьбу. Вряд ли Феликс при всем уважении сумеет обыграть короля грунта на его любимых парижских кортах, хотя, к примеру, в Риме Надаля выбил другой канадец – Денис Шаповалов. Но все же к «Ролан Гаррос» испанский маэстро подошел в лучшей форме.

Джоковича также ждет непростой экзамен – Шварцман считается одним из лучших игроков на грунте, в нынешнем сезоне в Монте-Карло он вел 4:0 в решающем сете у будущего чемпиона Стефаноса Циципаса. В общем, аргентинец наверняка будет биться за каждый мяч и постарается взять у лидера рейтинга, как минимум, партию, а там… Тем не менее, Новак также является явным фаворитом. Если обе теннисные суперзвезды выиграют свои матчи, в четвертьфинале их ждет очный матч. Который, возможно, станет досрочным финалом.

Финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес вновь заиграла на высочайшем уровне Фото © 2022 Getty Images

Хотя даже в их верней половине сетки есть еще Алькарас и Александр Зверев. Оба после пятисетовых триллеров и отыгранных матчболов во втором круге на сей раз обошлись тремя партиями. Причем Карлос взял реванш у Себастьяна Корды, выбившего его в Монте-Карло. Теперь Алькараса ждет матч с Хачановым, который показал классный теннис против очень неудобного Кэмерона Норри. Зверев, в свою очередь, встретится с главной сенсацией мужского турнира - Бернабе Сапата Мираллес не входил перед стартом парижского «Большого шлема» даже в топ-130. Все эти матчи пройдут 29 мая.

У женщин в нижней половине сетки, которая первой сыграла матчи третьего круга, все топ-теннисистки уже вылетели. В третьем круге Виктория Азаренко и Белинда Бенчич присоединились к компании звездных неудачниц. Таким образом, рейтинговыми фаворитами в этой части сейчас являются 17-я сеяная Лейла Фернандес и 18-я сеяная Кори Гауфф. Хотя не стоит недооценивать и Александру Соснович, вслед за Эммой Радукану выбившей и Ангелику Кербер. Теперь она сыграет с Мартиной Тревизан. Остальные четвертьфинальные пары составили Аманда Анисимова и Фернандес, Гауфф и Элизе Мертенс, Слоан Стивенс и Жиль Тайхманн.