Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Надаль – в финале, Зверев – на костылях

Полуфинал между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым на теннисном турнире «Ролан Гаррос» в Париже начался и продолжался в великолепной борьбе, но завершился досрочно. В концовке второго сета, когда теннисисты уже провели на корте три часа (!), Зверев упал и сильно подвернул голеностоп. Александр не смог сдержать криков боли и слез разочарования. И, конечно же, не продолжил игру, покинув, в итоге, корт на костылях. Надаль вышел в финал, но явно не так он хотел победить в этой встрече.

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Драма развернулась при счете 7:6, 6:6 в пользу Надаля. Хотя понятно, что с учетом лучшей физической подготовки Зверева у немца было еще достаточно шансов впервые в карьере выйти в финал «Ролан Гаррос». Саша вел с брейком в первой партии, затем отыграл несколько сетболов на своей подаче, после чего на тай-брейке лидировал 6:2. Однако даже четверной сетбол ему реализовать не удалось, причем при 6:4 отыграть мог наверное только Рафа. Испанец достал сложнейший мяч из правого угла, успел переместиться влево и обвести Зверева роскошным форхендом (напомним, Надаль - левша). В итоге, он взял тай-брейк со счетом 10:8 почти за 100 минут!

Марафонским получился и второй сет, который соперники начали с четырех брейков подряд. Затем Зверев сумел-таки взять свою подачу и повести 4:2, при 5:3 он подавал на партию, однако Надаль и здесь сумел выбраться из тяжелейшей ситуации. В итоге, все вновь шло к тай-брейку. И дошло, но только в 13-м гейме не было сыграно ни одного розыгрыша. Дело в том, что Саша при 5:6, 40:30 на подаче Надаля при ударе подвернул ногу и рухнул на корт с громким криком. Его увезли в подтрибунное помещение на коляске, но все понимали – случилось что-то серьезное. Вскоре Саша появился на корте на костылях. Он чуть успокоился, пожал руку судье и обнялся с Надалем. Жаль, что такой великолепный матч завершился тяжелой и обиднейшей травмой.

Рафаэль Надаль мечтал об очередном финале в Париже, но очень расстроился за Сашу Фото © Ryan Pierse

"Мне очень жаль Сашу, ведь он провел невероятный турнир. Я знаю, как страстно он сражался за победу на своем первом Гранд-слэме, но ему очень сильно не повезло. Уверен, он выиграет не один, а множество "Больших шлемов". Желаю ему всего наилучшего и, главное, скорейшего выздоровления", - приводит слова Рафы официальный сайт "Ролан Гаррос" - " У нас получился суперупорный матч - за три часа мы даже не доиграли два сета. Конечно, выйти в финал "Ролан Гаррос" еще один раз - это,, без сомнения, мечта. Но в то же время я находился в маленькой комнате с Сашей, перед его возвращением на корт и видел как он плакал. Это был очень тяжелый момент"