Теннис. Итоги «Ролан Гаррос» 2022: новые рекорды Надаля

Теннисный турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» проходил с 22 мая по 5 июня в Париже. Победы в одиночных разрядах одержали Рафаэль Надаль у мужчин и Ига Швентек у женщин. Причем для Надаля этот титул стал рекордным - 22-м на «Больших шлемах» и 14-м на открытом чемпионате Франции в 14 финалах.

Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь

О мужском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в мужском одиночном разряде смотрите здесь

О женском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в женском одиночном разряде смотрите здесь

Рафа, отметивший по ходу турнира 36-й День Рождения, мог вообще пропустить French Open из-за обострения хронической травмы стопы. Но не просто сумел выйти на корты «Ролан Гаррос», но и продемонстрировать фантастический теннис. По ходу турнира он проиграл всего три партии. Но матчи в четвертом круге против Феликса Оже-Альяссима (его удалось выиграть в пяти сетах), в четвертьфинале против лидера мирового рейтинга и чемпиона 2021 года Новака Джоковича (четыре сета за более чем четыре часа) и в полуфинале против Александра Зверева (досрочно завершившемся из-за травмы Зверева во второй партии после трех часов борьбы) получились очень непростые.

Финал против дебютанта решающих матчей на Гранд-слэмах Каспера Рууда выдался чуть более спокойным, хотя когда Каспер повел во второй партии 3:1 интрига, казалось, намечалась. Однако Надаль после этого взял 11 геймов подряд, а вместе с ними и титул. Потрясающе, особенно учитывая тот факт, что Рафа провел турнир на обезболивающих, ведь полностью восстановиться к старту турнира в Париже у него не получилось.

Ига Швентек выиграла свой второй "Ролан Гаррос" Фото © Ryan Pierse

У женщин Швентек на пути к титулу проиграла всего одну партию, а в четвертьфинале, полуфинале и финале суммарно проиграла лишь 12 геймов! В решающем поединке против Кори Гауфф она также уступала во втором сете с брейком 0:2, но взяла пять геймов подряд и решила исход финала в свою пользу. Для Иги этот титул стал вторым как на «Больших шлемах» в целом, так и на «Ролан Гаррос». А ее победная серия увеличилась до 35 матчей и стала самой продолжительной в женском теннисе в 21-м веке.

Настоящая драма рызыгралась в парном мужском финале, где Марсело Аревало и Жан-Жюльен Рожер сумели отыграть три матчбола и выиграть титул. Отметим, что Рожеру в августе исполнится 41 год, но ветеран находится в прекрасной форме. Женский парный турнир ознаменовался возрождением после нескольких лет перерыва звездного дуэта Каролин Гарсия / Кристина Младенович. Француженки ссорились и долгое время даже не разговаривали друг с другом, но забыли про взаимные обеды и завоевали титул в Париже, повторив успех 2016 года.