Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Мужчины. Финал. Надаль - Рууд: что ждать и где смотреть

На открытом чемпионате Франции 2022 года по теннису 5 июня определится победитель в мужском одиночном разряде – Рафаэль Надаль в своем 14-м финале «Ролан Гаррос» в карьере поборется за рекордный 14-й титул French Open. Его соперником станет Каспер Рууд, впервые дошедший до финала на турнирах «Большого шлема». Мало того, до нынешнего «Ролан Гаррос» Рууд вообще никогда прежде не играл на Гранд-слэмах даже в четвертьфиналах, так что открытый чемпионат Франции в Париже стал для него, можно сказать, настоящим прорывом.

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Рассказывать о взаимоотношениях Рафы и «Ролан Гаррос» можно очень и очень долго. Но ограничимся цифрами. С 2005 года Надаль играет свой 18-й «Ролан Гаррос». При этом он завоевал 13 титулов, один раз остановился в полуфинале (в 2021 году проиграл Новаку Джоковичу), один раз в четвертьфинале (в 2015 году уступил тому же Джоковичу) и один раз в четвертом круге (его обыграл Робин Содерлинг в 2009 году). Кроме того, в 2016 году Надаль снялся с открытого чемпионата Франции перед встречей третьего круга из-за травмы запястья. Подробнее о достижениях Надаля и других рекордах «Ролан Гаррос» читайте здесь.

На пути к нынешнему финалу испанец, которому 3 июня исполнилось 36 лет, проиграл всего три партии. Но при этом в трех последних матчах против Феликса Оже-Альяссима, Джоковича и Александра Зверева провел на корте около 11 с половиной часов. Онлайн-трансляцию и видео фантастического матча с Джоковичем смотрите здесь, о драме, разыгравшейся в полуфинале, против Зверева и реакции Рафы на травму Александра читайте здесь. Отметим, что до повреждения Зверева соперники за три часа не доиграли даже второй сет – испанец вел 7:6, 6:6. Добавим, что это будет 30-й финал «Большого шлема» в карьере испанца – он выиграл 21 титул в 29 решающих матчах. На «Ролан Гаррос» его статистика и вовсе фантастическая – 13 побед в 13 финалах.

Каспер Рууд стал серьезной силой в мужском теннисе Фото © 2022 Getty Images

Все это показывает, что даже хроническая травма стопы, с которой Надаль вынужден играть, не мешает ему быть явным фаворитом предстоящей встречи. В свою очередь, Рууд прежде лишь раз на «Больших шлемах» доходил до четвертого круга – на Australian Open 2021 года. На «Ролан Гаррос» до нынешнего розыгрыша он один раз вылетел во втором круге и трижды в третьем. При этом грунт является любимым покрытием норвежца, да и назвать его выход в финал большой сенсацией тоже нельзя. Ведь 23-летний Каспер уже входит в элиту мужского тенниса – до старта открытого чемпионата Франции он занимал восьмое место в рейтинге ATP и в чемпионской гонке ATP. А сейчас уже гарантированно поднимется и в рейтинге и в гонке в топ-5.

В Париже Рууд проиграл в общей сложности шесть партий - по одной Жо-Вильфреду Тсонга, Хуберту Хуркачу, Хольгеру Руне и Марину Чиличу в полуфинале (3:6, 6:4, 6:2, 6:2). А Лоренцо Сонего в третьем круге он и вовсе переиграл в пяти партиях, отыгравшись с 1:2 по сетам. Кстати, Рууд перед финалом рассказал, что старается равняться как раз на Надаля, в академии которого на Мальорке он тренируется. Прежде между собой Рафа и Каспер не встречались.

Теннис. «Большой шлем». «Ролан Гаррос» 2022. Париж, Франция (Clay). Мужчины. Финал

время начала матча - московское

5 июня, воскресенье

Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Каспер Рууд (Норвегия, 8). Начало в 16:00

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