Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Мужчины. Полуфинал. Надаль - Зверев: что ждать и где смотреть

В мужском одиночном разряде на теннисном турнире «Ролан Гаррос» в Париже Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем сыграет 3 июня 2022 года в полуфинале с одним из лучших теннисистов молодого поколения, олимпийским чемпионом Игр в Токио Александром Зверевым. Для обоих это матч крайне важен, ведь Рафа находится в двух шагах от 14-го титула на, возможно, последнем в своей карьере открытом чемпионате Франции, а Зверев – также в двух шагах от первого в карьере «Большого шлема», а также звания первой ракетки мира.

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Примечательно, что Надалю в день полуфинала исполнится 36 лет. Испанец по ходу нынешнего French Open не раз рассуждал о том, что каждый матч на «Ролан Гаррос» может стать для него последним из-за хронических болей в стопе. Тем не менее, в четвертьфинале открытого чемпионата Франции Рафа сумел выбить прошлогоднего чемпиона и лидера мирового рейтинга Джоковича (текстовую трансляцию и видео лучших моментов этого фантастического матча смотрите здесь). Впрочем, сам Надаль постарался отнестись к своему успеху максимально спокойно. Дав понять, он выиграл только четвертьфинал, до титула еще два матча, в которых также необходимо взять верх.

На руку Надаля сыграет солидное время для отдыха и восстановления – между четвертьфиналом и полуфиналом он получит почти три дня. Что в его случае крайне важно. Все-таки 25-летний Зверев значительно моложе и физически готов лучше, хотя Рафаэль и в этом сезоне доказал, что способен выигрывать многочасовые триллеры – в частности, в финале Australian Open он победил Даниила Медведева с 0:2 по партиям. Кстати, сейчас в случае выигрыша у Зверева Надаль гарантирует с 13 июня Медведеву звание первой ракетки мира, ведь Джоковича Даниил обойдет в любом случае, а чтобы лидерство в рейтинге ATP захватил Саша, немецкому теннисисту необходимо брать в Париже титул.

Александр Зверев близок к званию первой ракетки мира Фото © 2022 Getty Images

Перед началом турнира мало кто относил Зверева к числу главных фаворитов, пусть в Мадриде он дошел до финала, а в Риме - до полуфинала. Но в четвертьфинале его ждал вундеркинд Карлос Алькарас. Тем не менее, Александр против Алькараса сыграл выше всяких похвал (о четвертьфинале читайте здесь), особенно классно работала его подача. После победы он признался, что должен был показывать максимум с первого розыгрыша. И это получилось. Но теперь перед Зверевым стоит еще более сложная задача – обыграть Надаля на грунте. Хотя Александр с ней уже справлялся, пусть и не на «Ролан Гаррос», а в Мадриде в прошлом году. Правда, в 2021-м Надаль успел взять реванш в Риме. Всего же счет личных встреч – 6:3 в пользу Рафы. Благодаря своему опыту он будет фаворитом и на сей раз, пусть и не столь уж явным.

В другом полуфинале сыграют Марин Чилич и Каспер Рууд. Хорват впервые в карьере дошел до полуфинала «Ролан Гаррос» и впервые с Australian Open-2018 до этой стадии на «Большом шлеме», последовательно обыграв в двух последних матчах Медведева и Андрея Рублева. Рууд вообще до нынешнего открытого чемпионата Франции не играл на Гранд-слэмах даже в четвертьфиналах. В личных встречах норвежец ведет у Чилича 2:0 благодаря победам на Masters в Италии в 2020-м и Канаде в 2021-м.

Теннис. «Большой шлем». «Ролан Гаррос» 2022. Париж, Франция (Clay). Мужчины. Полуфиналы

3 июня, пятница

Рафаэль Надаль (Испания, 5) – Александр Зверев (Германия, 3). Начало определится позже

Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Марин Чилич (Хорватия, 20). Начало определится позже

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