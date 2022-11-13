Теннис. ATP Finals. Турин 2022: результаты, видео, расписание

С 13 по 20 ноября 2022 года в Турине проходит итоговый теннисный турнир ATP Finals с участием лучших теннисистов мира завершающегося сезона за исключением травмированных лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса и прошлогоднего чемпиона Александра Зверева. Зато в ATP Finals 2022 играют такие суперзвезды как Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Даниил Медведев и другие. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов ATP Finals.
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Результаты
14 ноября, понедельник
Групповой этап. Красная группа. Первый тур
Даниил Медведев (4) – Андрей Рублев (6). Начало не ранее 16:00
- Стефанос Циципас (Греция, 2) – Новак Джокович (Сербия, 7). Начало не ранее 23:00
- О предстоящем матче Медведев - Рублев читайте здесь
- О предстоящем матче Циципас - Джокович читайте здесь
13 ноября, воскресенье
Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур
- Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) - 7:6(5), 6:4
- Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Тейлор Фриц (США, 8). Начало не ранее 23:00
Состав участников ATP Finals 2022
Красная группа: Стефанос Циципас (Греция), Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович (Сербия)
Зеленая группа: Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фриц (США)
Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде
время начала матчей - московское
13 ноября, воскресенье
Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00
14 ноября, понедельник
Групповой этап. Красная группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00
15 ноября, вторник
Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00
16 ноября, среда
Групповой этап. Красная группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00
17 ноября, четверг
Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00
18 ноября, пятница
Групповой этап. Красная группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00
19 ноября, суббота
Полуфиналы. Начало не ранее 16:00 и 23.00
20 ноября, воскресенье
Финал. Начало не ранее 21:00
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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP