Теннис. ATP Finals. Турин 2022: результаты, видео, расписание

С 13 по 20 ноября 2022 года в Турине проходит итоговый теннисный турнир ATP Finals с участием лучших теннисистов мира завершающегося сезона за исключением травмированных лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса и прошлогоднего чемпиона Александра Зверева. Зато в ATP Finals 2022 играют такие суперзвезды как Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Даниил Медведев и другие. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов ATP Finals.

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Результаты

14 ноября, понедельник Групповой этап. Красная группа . Первый тур

Даниил Медведев (4) – Андрей Рублев (6). Начало не ранее 16:00

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Новак Джокович (Сербия, 7). Начало не ранее 23:00

О предстоящем матче Медведев - Рублев читайте здесь

О предстоящем матче Циципас - Джокович читайте здесь

13 ноября, воскресенье

Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур

Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) - 7:6(5), 6:4

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Тейлор Фриц (США, 8). Начало не ранее 23:00

Состав участников ATP Finals 2022

Красная группа: Стефанос Циципас (Греция), Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович (Сербия)

Зеленая группа: Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фриц (США)

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

13 ноября, воскресенье

Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

14 ноября, понедельник

Групповой этап. Красная группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

15 ноября, вторник

Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

16 ноября, среда

Групповой этап. Красная группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

17 ноября, четверг

Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

18 ноября, пятница

Групповой этап. Красная группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

19 ноября, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 16:00 и 23.00

20 ноября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 21:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP