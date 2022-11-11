Теннис. ATP Finals. Турин 2022: где смотреть и что ждать

Теннисный ATP Finals в 2022 году пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Прошлогодний чемпион Александр Зверев из-за травмы не сможет защитить свой титул, зато после перерыва в 2021 году на ATP Finals возвращается Рафаэль Надаль. Помимо непосредственно победы на турнире на кону стоит и звание первой ракетки мира по итогам года. Причем Карлос Алькарас, хотя он и не приехал на ATP Finals из-за полученного на Masters в Париже повреждения, остается фаворитом в борьбе за звание теннисиста № 1 в 2022-м, хотя у Надаля и даже Стефаноса Циципаса есть определенные шансы опередить 19-летнего испанца.

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Задача Циципаса предельно проста – набрать максимальные 1500 очков, поскольку он отстает от Алькараса на 1470 баллов. То есть Стефаносу необходимо не только выиграть турнир, но и победить во всех трех матчах в своей группе. Если у него не получится, то шанс на первое место получит Надаль. Рафа отстает от Карлоса ровно на 1000 очков, которые он может заработать в случае победы в трех матчах в группе (по 200 баллов за каждую) и за выигрыш полуфинала (400 очков). В таком случае ему даже не обязательно будет брать титул, поскольку при равенстве очков он обойдет Алькараса по дополнительным показателям (очки на «Больших шлемах, Masters и ATP Finals).

Впрочем, Надаля сложно отнести к главным фаворитам – после US Open он сыграл лишь один матч (в Париже), да и тот проиграл Томми Полу. Циципас также находится не на пике формы. Испанец и грек, кстати, разведены по разным группам. И если Зеленую группу Рафаэля считают относительно простой, то Красную Циципаса многие называют «группой смерти», ведь в нее также попали находящийся в прекрасных кондициях Новак Джокович и Даниил Медведев, побеждавший на ATP Finals в 2020 году и доходивший до финала в 2021-м. Да и четвертый участник Андрей Рублев способен на сюрпризы.

Добавим, что призовой фонд ATP Finals составит 14 миллионов 750 тысяч долларов, а непобежденный чемпион заработает 4 миллиона 740 тысяч 300 долларов.

Состав участников ATP Finals 2022

Красная группа: Стефанос Циципас (Греция), Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович (Сербия)

Зеленая группа: Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фриц (США)

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

13 ноября, воскресенье

Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

14 ноября, понедельник

Групповой этап. Красная группа. Первый тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

15 ноября, вторник

Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

16 ноября, среда

Групповой этап. Красная группа. Второй тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

17 ноября, четверг

Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

18 ноября, пятница

Групповой этап. Красная группа. Третий тур. Начало не ранее 16:00 и 23:00

19 ноября, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 16:00 и 23.00

20 ноября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 21:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP