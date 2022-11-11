Теннис. ATP Finals: все чемпионы с 1970 года

Итоговый теннисный турнир ATP Finals у мужчин проводится с 1970 года. Правда, нынешнее название он получил только в 2017 году, а ранее был известен как Masters Grand Prix (1970 - 1989), ATP Tour World Championships (1990 - 1999), Tennis Masters Cup (2000 - 2008), ATP World Tour Finals (2009 - 2016). Рекордсменом по победам является с шестью титулами Роджер Федерер, по пять титулов - у Ивана Лендла, Пита Сампраса и Новака Джоковича.

Дебютный турнир состоялся в 1970 году на "ковре" (carpet) в Токио. После чего на этом покрытии итоговые турниры игрались вплоть до 1995 года включительно за исключением сезона-1974 - тогда лучшие теннисисты мира соревновались в Мельбурне на траве. С 1996 года произошел переход на хард. С тех пор, кроме сезона-2005 (в Шанхае тогда постелили "ковер") играется именно на этом покрытии. В основном итоговый турнир ATP проходит в зале, исключением стали турниры в 1974 году в Мельбурне и в 2003 - 2004 годах в Хьюстоне на открытом воздухе. Olymipcs приводит список всех чемпионов ATP Finals.