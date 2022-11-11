Теннис. ATP Finals: все чемпионы с 1970 года

Итоговый теннисный турнир ATP Finals у мужчин проводится с 1970 года. Правда, нынешнее название он получил только в 2017 году, а ранее был известен как Masters Grand Prix (1970 - 1989), ATP Tour World Championships (1990 - 1999), Tennis Masters Cup (2000 - 2008), ATP World Tour Finals (2009 - 2016). Рекордсменом по победам является с шестью титулами Роджер Федерер, по пять титулов - у Ивана Лендла, Пита Сампраса и Новака Джоковича.
Дебютный турнир состоялся в 1970 году на "ковре" (carpet) в Токио. После чего на этом покрытии итоговые турниры игрались вплоть до 1995 года включительно за исключением сезона-1974 - тогда лучшие теннисисты мира соревновались в Мельбурне на траве. С 1996 года произошел переход на хард. С тех пор, кроме сезона-2005 (в Шанхае тогда постелили "ковер") играется именно на этом покрытии. В основном итоговый турнир ATP проходит в зале, исключением стали турниры в 1974 году в Мельбурне и в 2003 - 2004 годах в Хьюстоне на открытом воздухе. Olymipcs приводит список всех чемпионов ATP Finals.
|Год
|Теннисистка
|Страна
|Место проведения
|1970
|Стэн Смит
|США
|Токио, Япония
|1971
|Илие Настасе
|Румыния
|Париж, Франция
|1972
|Илие Настасе
|Румыния
|Барселона, Испания
|1973
|Илие Настасе
|Румыния
|Бостон, США
|1974
|Гильермо Вилас
|Аргентина
|Мельбурн, Австралия
|1975
|Илие Настасе
|Румыния
|Стокгольм, Швеция
|1976
|Мануэль Орантес
|Испания
|Хьюстон, США
|1977
|Джимми Коннорс
|США
|Нью-Йорк, США
|1978
|Джон Макинрой
|США
|Нью-Йорк, США
|1979
|Бьорн Борг
|Швеция
|Нью-Йорк, США
|1980
|Бьорн Борг
|Швеция
|Нью-Йорк, США
|1981
|Иван Лендл
|Чехословакия
|Нью-Йорк, США
|1982
|Иван Лендл
|Чехословакия
|Нью-Йорк, США
|1983
|Джон Макинрой
|США
|Нью-Йорк, США
|1984
|Джон Макинрой
|США
|Нью-Йорк, США
|1985
|Иван Лендл
|Чехословакия
|Нью-Йорк, США
|1986
|Иван Лендл
|Чехословакия
|Нью-Йорк, США
|1987
|Иван Лендл
|Чехословакия
|Нью-Йорк, США
|1988
|Борис Беккер
|Германия
|Нью-Йорк, США
|1989
|Штефан Эдберг
|Швеция
|Нью-Йорк, США
|1990
|Андре Агасси
|США
|Франкфурт-на-Майне, Германия
|1991
|Пит Сампрас
|США
|Франкфурт-на-Майне, Германия
|1992
|Борис Беккер
|Германия
|Франкфурт-на-Майне, Германия
|1993
|Михаэль Штих
|Германия
|Франкфурт-на-Майне, Германия
|1994
|Пит Сампрас
|США
|Франкфурт-на-Майне, Германия
|1995
|Борис Беккер
|Германия
|Франкфурт-на-Майне, Германия
|1996
|Пит Сампрас
|США
|Ганновер, Германия
|1997
|Пит Сампрас
|США
|Ганновер, Германия
|1998
|Алекс Корретха
|Испания
|Ганновер, Германия
|1999
|Пит Сампрас
|США
|Ганновер, Германия
|2000
|Густаво Куэртен
|Бразилия
|Лиссабон, Португалия
|2001
|Ллейтон Хьюитт
|Австралия
|Сидней, Австралия
|2002
|Ллейтон Хьюитт
|Австралия
|Шанхай, Китай
|2003
|Роджер Федерер
|Швейцария
|Хьюстон, США
|2004
|Роджер Федерер
|Швейцария
|Хьюстон, США
|2005
|Давид Налбандян
|Аргентина
|Шанхай, Китай
|2006
|Роджер Федерер
|Швейцария
|Шанхай, Китай
|2007
|Роджер Федерер
|Швейцария
|Шанхай, Китай
|2008
|Новак Джокович
|Сербия
|Шанхай, Китай
|2009
|Николай Давыденко
|Россия
|Лондон, Великобритания
|2010
|Роджер Федерер
|Швейцария
|Лондон, Великобритания
|2011
|Роджер Федерер
|Швейцария
|Лондон, Великобритания
|2012
|Новак Джокович
|Сербия
|Лондон, Великобритания
|2013
|Новак Джокович
|Сербия
|Лондон, Великобритания
|2014
|Новак Джокович
|Сербия
|Лондон, Великобритания
|2015
|Новак Джокович
|Сербия
|Лондон, Великобритания
|2016
|Энди Маррей
|Великобритания
|Лондон, Великобритания
|2017
|Григор Димитров
|Болгария
|Лондон, Великобритания
|2018
|Александр Зверев
|Германия
|Лондон, Великобритания
|2019
|Стефанос Циципас
|Греция
|Лондон, Великобритания
|2020
|Даниил Медведев
|Россия
|Лондон, Великобритания
|2021
|Александр Зверев
|Германия
|Турин, Италия
|2022
|Турин, Италия