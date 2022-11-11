Теннис. ATP Finals: все чемпионы с 1970 года

Все победители итогового турнира ATP в одиночном разряде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2011 Getty Images

Итоговый теннисный турнир ATP Finals у мужчин проводится с 1970 года. Правда, нынешнее название он получил только в 2017 году, а ранее был известен как Masters Grand Prix (1970 - 1989), ATP Tour World Championships (1990 - 1999), Tennis Masters Cup (2000 - 2008), ATP World Tour Finals (2009 - 2016). Рекордсменом по победам является с шестью титулами Роджер Федерер, по пять титулов - у Ивана Лендла, Пита Сампраса и Новака Джоковича.

Дебютный турнир состоялся в 1970 году  на "ковре" (carpet) в Токио. После чего на этом покрытии итоговые турниры игрались вплоть до 1995 года включительно за исключением сезона-1974 - тогда лучшие теннисисты мира соревновались в Мельбурне на траве. С 1996 года произошел переход на хард. С тех пор, кроме сезона-2005 (в Шанхае тогда постелили "ковер") играется именно на этом покрытии. В основном итоговый турнир ATP проходит в зале, исключением стали турниры в 1974 году в Мельбурне и в 2003 - 2004 годах в Хьюстоне на открытом воздухе. Olymipcs приводит список всех чемпионов ATP Finals.

ATP Finals: все чемпионы
Год Теннисистка Страна Место проведения
1970 Стэн Смит США Токио, Япония
1971 Илие Настасе Румыния Париж, Франция
1972 Илие Настасе Румыния Барселона, Испания
1973 Илие Настасе Румыния Бостон, США
1974 Гильермо Вилас Аргентина Мельбурн, Австралия
1975 Илие Настасе Румыния Стокгольм, Швеция
1976 Мануэль Орантес Испания Хьюстон, США
1977 Джимми Коннорс США Нью-Йорк, США
1978 Джон Макинрой США Нью-Йорк, США
1979 Бьорн Борг Швеция Нью-Йорк, США
1980 Бьорн Борг Швеция Нью-Йорк, США
1981 Иван Лендл Чехословакия Нью-Йорк, США
1982 Иван Лендл Чехословакия Нью-Йорк, США
1983 Джон Макинрой США Нью-Йорк, США
1984 Джон Макинрой США Нью-Йорк, США
1985 Иван Лендл Чехословакия Нью-Йорк, США
1986 Иван Лендл Чехословакия Нью-Йорк, США
1987 Иван Лендл Чехословакия Нью-Йорк, США
1988 Борис Беккер Германия Нью-Йорк, США
1989 Штефан Эдберг Швеция Нью-Йорк, США
1990 Андре Агасси США Франкфурт-на-Майне, Германия
1991 Пит Сампрас США Франкфурт-на-Майне, Германия
1992 Борис Беккер Германия Франкфурт-на-Майне, Германия
1993 Михаэль Штих Германия Франкфурт-на-Майне, Германия
1994 Пит Сампрас США Франкфурт-на-Майне, Германия
1995 Борис Беккер Германия Франкфурт-на-Майне, Германия
1996 Пит Сампрас США Ганновер, Германия
1997 Пит Сампрас США Ганновер, Германия
1998 Алекс Корретха Испания Ганновер, Германия
1999 Пит Сампрас США Ганновер, Германия
2000 Густаво Куэртен Бразилия Лиссабон, Португалия
2001 Ллейтон Хьюитт Австралия Сидней, Австралия
2002 Ллейтон Хьюитт Австралия Шанхай, Китай
2003 Роджер Федерер Швейцария Хьюстон, США
2004 Роджер Федерер Швейцария Хьюстон, США
2005 Давид Налбандян Аргентина Шанхай, Китай
2006 Роджер Федерер Швейцария Шанхай, Китай
2007 Роджер Федерер Швейцария Шанхай, Китай
2008 Новак Джокович Сербия Шанхай, Китай
2009 Николай Давыденко Россия Лондон, Великобритания
2010 Роджер Федерер Швейцария Лондон, Великобритания
2011 Роджер Федерер Швейцария Лондон, Великобритания
2012 Новак Джокович Сербия Лондон, Великобритания
2013 Новак Джокович Сербия Лондон, Великобритания
2014 Новак Джокович Сербия Лондон, Великобритания
2015 Новак Джокович Сербия Лондон, Великобритания
2016 Энди Маррей Великобритания Лондон, Великобритания
2017 Григор Димитров Болгария Лондон, Великобритания
2018 Александр Зверев Германия Лондон, Великобритания
2019 Стефанос Циципас Греция Лондон, Великобритания
2020 Даниил Медведев Россия Лондон, Великобритания
2021 Александр Зверев Германия Турин, Италия
2022 Турин, Италия

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