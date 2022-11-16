Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Надаль - Рууд: где смотреть и что ждать

Рафаэль Надаль, потерявший все шансы на выход в плей-офф и на звание первой ракетки мира по итогам сезона, постарается в третьем туре Зеленой группетеннисногоATP Finals 2022 в Турине «хлопнуть дверью» в игре с досрочным победителем группы Каспером Руудом.

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Конечно, Надаль крайне разочарован своим уровнем игры в Турине. Впервые с 2009 года он проиграл четыре матча подряд, два из них на ATP Finals, не взяв ни одной партии. «Не думаю, что я разучился играть в теннис, быть психологически сильным. Мне просто надо восстановить все хорошие ощущения и уверенность в себе, чтобы вернуться на тот уровень, где я хочу быть. Не знаю, получится ли, но у меня нет никаких сомнений, что я готов умереть ради этого», - приводит слова Рафы официальный сайт ATP.

Да, Надаль в очередной раз остался без победы на итоговом турнире. Да, он не станет первой ракеткой мира по итогам года, позволив Карлосу Алькарасу гарантировать себе звание теннисиста № 1 в сезоне-2022. Но одно точно, он постарается сделать все, дабы прервать серию поражений. Рууд, который смотрится в Турине очень хорошо, дал понять, что постарается выйти в полуфинал без поражений, но признал – выиграть у своего кумира, даже находящегося в неидеальных кондициях, будет очень непросто. К тому же мотивация у Надаля явно выше. По личным встречам Рафа ведет 1:0 – на своем любимом грунте в финале «Ролан Гаррос» в начале июня он проиграл Касперу только шесть геймов.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур

17 ноября, четверг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Каспер Рууд (Норвегия, 3). Начало не ранее 16:00

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