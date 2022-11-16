Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Оже-Альяссим - Фриц: где смотреть и что ждать

В третьем и заключительном туре Зеленой группе теннисного ATP Finals 2022 в Турине только один из двух матчей будет иметь турнирное значение – за вторую путевку в полуфинал сразятся Тейлор Фриц и Феликс Оже-Альяссим.

По теме:

Фриц и Оже-Альяссим в двух первых матчах проиграли Рууду и победили Надаля. Разве что Тейлор уступил Касперу лишь на тай-брейке решающего сета, а Феликс двумя днями ранее сделал это в двух партиях. Тем не менее, в борьбе за выход из Зеленой группы разница сетов теперь никакой роли не играет – кто выиграет с любым счетом очную встречу, тот и пройдет дальше. Между собой Фриц и Оже-Адьяссим встречались прежде лишь однажды – на ATP Cup в Австралии начале 2022 года. Тейлор тогда победил в трех партиях, но это не помешало Феликсу в составе сборной Канады, в итоге, выиграть турнир.

Что, кстати, помогло ему зарядиться уверенностью на весь сезон, который получился для него великолепным. Особенно, его концовка с тремя титулами подряд. Всего же он завоевал в этом году четыре титула, у Фрица – три турнирные победы, включая Masters в Индиан-Уэллс. В играх с Надалем и Руудом американец смотрелся чуть более впечатляюще, чем канадец, но в очной встрече все может быть иначе. Так что шансы теннисистов примерно равны.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Третий тур

17 ноября, четверг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Тейлор Фриц (США,8). Начало не ранее 23:00

Смотрите прямые трансляции ATP Finals 2022 в EurosportPlayer по подписке

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP