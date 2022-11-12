Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Циципас - Джокович: где смотреть и что ждать

На теннисном ATP Finals 2022 в Турине Новак Джокович и Стефанос Циципас встретятся уже на самом старте – в рамках первого тура матчей Красной группы 14 ноября. В последней встрече в Париже чуть более недели назад Циципас был близок, чтобы прервать череду неудач во встречах с Джоковичем, но все же уступил на тай-брейке решающего сета. На сей раз поражение будет означать для Стефаноса потерю шансов на звание первой ракетки мира по итогам 2022 года.

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В общей сложности соперники встречались 11 раз – Джокович ведет 9:2. Причем он выиграл все три встречи в 2022 году (в финалах Masters в Риме и ATP 500 в Астане и в полуфинале Masters в Париже). Мало того, его беспроигрышная серия в матчах с Циципасом продолжается уже три с лишним года и восемь игр. Тем не менее, в Париже Стефанос доказал, что способен сражаться на равных с Новаком. Ему не хватило только совсем чуть-чуть в ключевых розыгрышах.

Добавим, что только титул без единого поражения в Турине позволит Циципасу стать первой ракеткой мира по итогам 2022 года. Джокович уже точно не сможет стать № 1 в мире в этом сезоне, но многие именно его считают главным фаворитом ATP Finals. Ведь с «Ролан Гаррос» он проиграл лишь два матча – на Кубке Лейвера Феликсу Оже-Альяссиму и в финале парижского Masters Хольгеру Руне, который в Турине получил статус первого запасного.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Первый тур

14 ноября, понедельник

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Новак Джокович (Сербия, 7). Начало не ранее 23:00

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