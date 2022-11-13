Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Красная группа. Первый тур: где смотреть и что ждать

На ATP Finals 2022 по теннису в Турине стартовым матчем в Красной группе станет игра 14 ноября Даниила Медведева и Андрея Рублева. Если Медведев на двух предыдущих итоговых турнирах ATP выступал превосходно (победа в 2020 году и финал в 2021 году), то Рублев еще ни разу в карьере не вышел на ATP Finals из группы. Уступает он и по личным встречам, хотя и выиграл последний на данный момент очный поединок.

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Рублев и Медведев по итогам жеребьевки попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом, поэтому времени на раскачку у них нет. Надо побеждать уже на старте. Нельзя сказать, что оба теннисиста подошли к турниру в Турине в плохой форме, ведь в октябре они взяли по титулу – Даниил победил на ATP 500 в Вене, а Рублев – на ATP 250 в Хихоне. Но все же на Masters в Париже они не блеснули, пусть Андрей уступил будущему чемпиону – Хольгеру Руне.

Примечательно, что Даниил выиграл у Андрея в 2019 – 2021 годах четыре матча и 11 партий подряд, однако в полуфинале Masters в Цинциннати в августе 2021 года ведя 1:0 по сетам он врезался в телекамеру, сбился с настроя и уступил 6:2, 3:6, 3:6. С тех пор соперники не встречались, пусть оба провели не выдающийся, но достойный сезон-2022. Но в предстоящем матче больше шансов все же у Медведева, который умеет играть с соперниками, любящими остроатакующий теннис.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Первый тур

14 ноября, понедельник

Даниил Медведев (4) – Андрей Рублев (6). Начало не ранее 16:00

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