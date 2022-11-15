Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Красная группа. Второй тур. Первый матч: где смотреть и что ждать

Андрей Рублев и Новак Джокович сыграют в первом матче второго игрового дня (16 ноября) в Красной группе теннисного ATP Finals 2022. Оба теннисиста начали турнир в Турине с побед, заметно повысив свои шансы на выход в полуфинал.

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Рублев на двух предыдущих итоговых турнирах ATP выигрывал по одной встрече, но не выходил из группы. Сейчас его также многие считали аутсайдером в Красной группе, однако выигрыш у Даниила Медведева в трехсетовом триллере (6:7, 6:3, 7:6) явно позитивно скажется на уверенности Рублева. Особенно то, как он выдержал фиаско в стартовой партии, проигранной с семи сетболов! Как признался Андрей, ситуация напомнила ему первый сет четвертьфинала US Open 2020 года – тогда Рублев также на тай-брейке не реализовал сетболы, после чего развалился. На сей раз он сумел сохранить концентрацию и высокий уровень игры, дожав очень сильного оппонента за два часа и 31 минуту.

В прошлом году Рублев выиграл на ATP Finals у Джоковича всего пять геймов, но в апреле сумел взять у Новака реванш в финале турнира в Белграде. Так что счет личных встреч сейчас равный – 1:1. Тем не менее, Джокович после достаточно уверенной победы над Стефаносом Циципасом (6:4, 7:6) выглядит едва ли не главным фаворитом итогового турнира. Он привычно почти безошибочен в обмене ударами на задней линии. С другой стороны, Рублев на быстром корте в Турине в первом матче смотрелся на задней линии очень недурно, часто переигрывая признанного мастера такой игры Медведева.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Второй тур

16 ноября, среда

Андрей Рублев (6) – Новак Джокович (Сербия, 7). Начало не ранее 16:00

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