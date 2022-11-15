Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Красная группа. Второй тур. Второй матч: где смотреть и что ждать

Во втором матче 16 ноября в Красной группе теннисного ATP Finals 2022 в Турине встретятся Даниил Медведев и Стефанос Циципас, проигравшие свои стартовые матчи на итоговом турнире ATP. Эта игра станет для соперников уже 11-й по счету и третьей в 2022 году.

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Поражение (4:6, 6:7) в двух партиях от Новака Джоковича на старте турнире не лишило Циципаса шансов на титул, зато лишило его возможности побороться за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2022. Конечно, он был очень расстроен девятому проигрышу подряд в матчах с Новаком, пусть и сыграл не так и плохо. Однако, несмотря на эффектные виннерсы, он слишком часто для матча с таким соперником, как Джокович допускал невынужденные ошибки, в том числе не обошлось без срывов при коронном одноручном ударе слева.

Медведев, в свою очередь, на очень быстром корте в Турине не всегда уверенно играл на задней линии против Андрея Рублева, позволяя сопернику регулярно захватывать инициативу и делать виннерсы. И хотя Даниил сделал 24 эйса и взял первую партию, отыграв семь сетболов, он все равно уступил (7:6, 3:6, 6:7). После матча Медведев постарался отнестись к ситуации без пессимизма, оценил уровень своей игры как неплохой и выразил надежду, что стартовый матч помог ему прибиться к корту.

По личным встречам у Циципаса Медведев ведет 7:3, хотя последние шесть матчей теннисисты побеждали друг друга строго по очереди. В 2022-м Даниил победил в полуфинале Australian Open, а затем уступил в полуфинальной стадии Masters в Цинциннати.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Второй тур

16 ноября, среда

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Даниил Медведев (4). Начало не ранее 23:00

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