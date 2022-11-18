Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Полуфинал. Джокович – Фриц: где смотреть и что ждать

Новак Джокович на ATP Finals 2022 в Турине остался единственным непобежденным теннисистом. Правда, выход из Красной группы с тремя выигранными матчами дался ему очень нелегко. В полуфинале итогового турнира ATP после настоящего теннисного триллера с Даниилом Медведевым Джокович сыграет 19 ноября с Тейлором Фрицем. Опыт и статистика на его стороне, но весь вопрос – успеет ли он восстановиться?

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Новак провел на корте в игре с Медведевым 3 часа и 11 минут, отыграв в решающей партии подачу Даниила на матч и взяв верх 6:3, 6:7, 7:6. Причем уже с конца второй партии серб не скрывал, что чувствует себя не лучшим образом, после затяжных розыгрышей едва держась на ногах. Но при этом продолжал играть на топ-уровне! После победы Джокович заявил, что даже не думал о том, чтобы сэкономить силы или и вовсе отказаться от продолжения борьбы, дабы продойти свежим к полуфиналу.

Фриц, занявший второе место в Зеленой группе, получил день отдыха перед полуфиналом. В решающей встрече за путевку в плей-офф Тейлор переиграл Феликса Оже-Альяссима 7:6, 6:7, 6:2. Ранее Фриц одолел Рафаэля Надаля и уступил Касперу Рууду. По словам Тейлора, он доволен своим уровнем тенниса и счастлив выходу в полуфинал. К тому же он не забыл, что квалифицироваться на итоговый турнир ему позволил только отказ от участия Карлоса Алькараса. Правда, справиться с Джоковичем будет непросто – из пяти предыдущих матчей Фриц проиграл все пять, взяв лишь две партии – на Australian Open-2021. В последний раз соперники встречались год назад – на Masters в Париже Новак победил 6:4, 6:3.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Полуфинал

19 ноября, суббота

Новак Джокович (Сербия, 7) – Тейлор Фриц (США, 8). Начало не ранее 23:00 (время предварительное)

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