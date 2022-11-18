Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Второй полуфинал: где смотреть и что ждать

Андрей Рублев обыграл на теннисном ATP Finals 2022 в Турине в заключительном матче в группе Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал, где встретится вечером 19 ноября с Каспером Руудом. В прошлом году Рублев и Рууд провели в Турине драматичный матч за путевку в полуфинал, теперь же на кону – финал итогового турнира ATP.

По теме:

Красную группу, в которой играл Рублев, не зря называли «группой смерти». Соперниками Андрея были Новак Джокович, Даниил Медведев и Циципас. Но если в матче с Джоковичем Рублев не справился с нервами в концовке первого сета, позволив опытнейшему оппоненту легко завершить матч в свою пользу, то Медведева и Циципаса он переиграл в трех партиях, заслужив выход в полуфинал. Показателен матч с Циципасом, не допустившим в первой партии ни одной (!) невынужденной ошибки. Однако Рублев из-за такой идеальной игры Стефаноса не расклеился, а нашел путь к победе, с середины второй партии показывая феноменальный атакующий теннис. Как следствие, выигрыш 3:6, 6:3, 6:2 и первый в карьере полуфинал ATP Finals.

Рууд также завершил групповой турнир с двумя победами. Причем в полуфинал он вышел досрочно, обыграв Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фрица. Но в заключительном матче на групповой стадии Каспер уступил Рафаэлю Надалю 5:7, 5:7. В нынешнем сезоне Рууд достиг очень больших успехов – дважды доходил до полуфиналов «Больших шлемов» («Ролан Гаррос» и US Open), располагается выше Рублева в рейтинге ATP (4-е место против 7-го), но с такой игрой, как в концовке матча с Циципасом, фаворитом выглядит именно Андрей. Да и по личным встречам он ведет 4:1, пусть год назад в Турине уступил Касперу 6:2, 5:7, 6:7. Тогда Рууд вышел в полуфинал, где уступил Медведеву.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Полуфинал

19 ноября, суббота

Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Андрей Рублев (6). Начало не ранее 23:00

Смотрите прямые трансляции ATP Finals 2022 в EurosportPlayer по подписке

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP