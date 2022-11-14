Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Надаль - Оже-Альяссим: где смотреть и что ждать

Рафаэль Надаль после поражения в стартовом матче теннисного ATP Finals в Турине заметно уменьшил свои шансы на выход в плей-офф и звание первой ракетки мира по итогам 2022 года. Но ничего еще не потеряно, надо выиграть две оставшиеся встречи. Хотя будет непросто, ведь вторым соперником Рафы в Турине станет Феликс Оже-Альяссим.

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В первом туре Зеленой группы Надаль и Оже-Альяссим в двух партиях (а это также важно) уступили соответственно Тейлору Фрицу и Касперу Рууду. Но если Феликс, выигравший в октябре 16 матчей и три титула подряд до поражения в полуфинале Masters в Париже от Хольгера Руне, подустал от сверхнагрузок, то Рафаэль просто не успел набрать форму. В матче с Фрицем явно ощущалась нехватка игровой практики – Надаль часто не успевал на достаточно быстром покрытии по скорости, допускал под давлением соперника множество ошибок. Да и физически на вторую партию, после проигранного тай-брейка стартового сета ему не хватило. Тем не менее, сдаваться он не собирается. По словам испанца, он продолжает верить в свои силы.

По личным встречам Надаль ведет у Оже-Альяссима 2:0, хотя на «Ролан Гаррос» в этом году ему удалось выиграть лишь в пяти партиях. Вторая неудача с приличной долей вероятности лишит обоих теннисистов шансов на выход в полуфинал, так что ставки высоки.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур

15 ноября, вторник

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5). Начало не ранее 16:00

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