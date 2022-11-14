Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Рууд - Фриц: где смотреть и что ждать

На итоговом теннисном ATP Finals 2022 в Турине Каспер Рууд и Тейлор Фриц неожиданно уверенно выиграли стартовые матчи, заметно повысив шансы на выход в полуфинал. Теперь победитель их очного противостояния 15 ноября получит прекрасные шансы на выход из Зеленой группы в полуфинал.

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Наомним, что Фриц занял только девятое место в чемпионской гонке, попав в Турин благодаря травме лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Однако это не помешало резвому старту Тейлора - победе над Рафаэлем Надалем. Американец после выигрыша отметил, что быстрое покрытие на итоговом турнире дает ему определенные преимущества, в частности, за счет подачи. Рууд, в свою очередь, также в двух партиях одолел Феликса Оже-Альяссима, хотя последние два месяца после выхода в финал US Open играл заметно хуже канадца. Но к ATP Finals Каспер успел-таки вновь набрать форму, признав, что показал в матче с Феликсом свой лучший уровень с открытого чемпионата США. Прежде Рууд и Фриц не встречались, фаворита в их предстоящем матче также назвать сложно.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Второй тур

15 ноября, вторник

Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Тейлор Фриц (США, 8). Начало не ранее 23:00

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