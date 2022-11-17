Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Красная группа. Третий тур. Первый матч: где смотреть и что ждать

Матчи Даниила Медведева и Новака Джоковича всегда приковывают внимание. Так что и их игра 18 ноября в заключительный день группового турнира теннисного ATP Finals 2022 вызовет значительный интерес. Даже несмотря на то, что вне зависимости от его исхода Медведев не сможет выйти в полуфинал, а Джокович выйдет в плей-офф из Красной группы с первого места.

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Конечно, Даниил после победы на итоговом турнире ATP в 2020 году и выхода в финал в 2021 году явно рассчитывал продолжить серию прекрасных результатов на ATP Finals. И не сказать, что он играет в Турине совсем уж плохо, но все же в решающие моменты игр с Андреем Рублевым и Стефаносом Циципасом самообладания и уверенности ему явно не хватало. Свидетельством чему стали поражения от обоих соперников на тай-брейках третьих партий. При этом осечка в игре с Циципасом вдвойне обидна, ведь во второй партии Медведев отыграл три матчбола, а в решающем сете вел с брейком и подавал на матч. Но не справился с нервами. После поражения Даниил пожаловался, что не шла подача, но, думается, даже так он мог завершить матч в свою пользу и сохранить шансы на полуфинал.

Впрочем, в игре с Джоковичем Медведев будет биться не только за престиж, но и за 200 рейтинговых очков, не лишних в следующем сезона. Джоковичу рейтинговые баллы тоже не помешают. Новак легко победил во втором туре Рублева и находится в прекрасной форме. С Медведевым они встречались ранее 11 раз – счет 7:4 в пользу серба. Правда, их единственная игра в 2022-м завершилась досрочно – при счете 1:1 по партиям Даниил отказался от продолжения встречи из-за травмы.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Третий тур

18 ноября, пятница

Даниил Медведев (4) – Новак Джокович (Сербия, 7). Начало не ранее 16:00

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