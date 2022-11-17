Теннис. ATP Finals. Турин 2022. Красная группа. Третий тур. Второй матч: где смотреть и что ждать

Игра Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса 18 ноября завершит групповой турнир теннисного ATP Finals 2022 в Турине, а заодно и определит последнего полуфиналиста итогового турнира ATP. Задача для обоих теннисистов предельна проста – для выхода в плей-офф достаточно победы без всяких дополнительных условий.

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Рублев и Циципас в Турине к настоящему моменту показали одинаковые результаты – оба выиграли в трех партиях у Даниила Медведева и проиграли в двух сетах Новаку Джоковича. Правда, Стефанос взял чуть больше геймов и навязал Джоковичу более серьезную борьбу, а Андрей фактически «развалился» при счете 4:5 в стартовом сете. Тогда он упустил подачу и партию, после чего ошибки последовали как из рога изобилия, да и соперник был очень хорош.

Зато Циципас был ближе к поражению в игре с Медведевым, когда не реализовав три матчбола на тай-брейке второго сета, уступал в третьей партии с брейком 3:5. Однако, когда Даниил подавал на матч, Стефанос несколько розыгрышей отыграл великолепно, сравнял счет по геймам, а на тай-брейке уже владел полным преимуществом.

В матчах Андрея и Стефаноса были разные сюжетные повороты. Всего теннисисты провели 10 встреч. Шесть из них выиграл Циципас, четыре – Рублев. Год назад как раз в Турине Рублев победил 6:4, 6:4, но в нынешнем сезоне в Мадриде и Астане в трех партиях выигрывал Циципас. Как бы то ни было, назвать явного фаворита в предстоящем матче крайне затруднительно.

Теннис. ATP Finals 2022 (Итоговый турнир ATP). Турин, Италия (Hard). Расписание матчей в одиночном разряде

время начала матчей - московское

Групповой этап. Красная группа. Третий тур

18 ноября, пятница

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Андрей Рублев (6) Начало не ранее 23:00

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