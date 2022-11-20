Теннис. Итоги ATP Finals 2022: Джокович вернул себе титул семь лет спустя

Новак Джокович стал победителем теннисногоATP Finals 2022 в Турине, обыграв в финальном матче Каспера Рууда 7:5, 6:3. Для Новака этот успех стал шестым в карьере на итоговом турнире ATP, что позволило ему стать совладельцем рекорда по победам вместе с Роджером Федерером. Мало того, в свои 35 лет Джокович стал старейшим чемпионом за всю 53-летнюю историю ATP Finals.

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Безусловно, этот год получился для Джоковича очень сложным. Начав его первой ракеткой мира серб вынужден был пропустить из-за статуса вакцинации Australian Open и US Open, а также сразу несколько турниров серии Masters в Северной Америке. Естественно, это сказалось и на его положение в рейтинге ATP – сперва лидерство в мужском теннисе перехватил Даниил Медведев, а затем и Карлос Алькарас. Но во второй половине сезона даже со всеми своими пропусками Новак доказал, что по-прежнему является лучшим в мире. Он выиграл Уимблдон (пусть за него и не начислялись рейтинговые очки в 2022 году из-за недопуска россиян и белорусов), турниры в Тель-Авиве и Астане. И хотя на Masters в Париже уступил в финале Хольгеру Руне, сумел еще прибавить на итоговом турнире в Турине. Где выиграл все пять своих матчей. Даже заключительную игру в группе против Медведева, не имеющую для него большого турнирного значения, но причиняющие на корте явные физические страдания. Но в этом весь Джокович – он никогда не сдается, ищет путь к победам. И на сей раз ему это удалось.

На итоговом турнире ATP в Турине Новак Джокович был в этом году великолепен Фото © 2022 Getty Images

Джоковичу помогла агрессия на корте

«Мне очень понравилось, как я играл в финале против Каспера. Я старался быть максимально агрессивным и это работал превосходно. Я полностью доволен своим теннисом», - приводит слова Новака после финала официальный сайт ATP. Джокович действительно в финале действовал более агрессивно, чем в предыдущих матчах. Не ждал ошибок от Рууда, который хорош на задней линии, а заставлял его защищаться, ставил в некомфортные условия, прессинговал. И это сработало. На подаче Новака вообще не было брейк-пойнтов, в то время подача Каспера периодически зависала. И по разу в каждом из сетов Джоковичу удалось-таки ее взять.

Таким образом, он прервал серию неудач на итоговом турнире, где он побеждал в 2008, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах, но затем уступал либо в титульных матчах, либо на подступах к ним. В 2020 и 2021 годах Джокович проигрывал в полуфиналах, однако на сей раз, будучи очень голодным до успехов, справился с задачей. И пусть сезон он завершил на непривычно низкой для себя пятой строчке в рейтинге, уже к концу весны он способен вновь замахнуться на лидерство. Впрочем, нельзя не отметить и Рууда, который несмотря на поражение от Новака, провел великолепный сезон, завершив его третьей ракеткой мира. Финалы «Ролан Гаррос» и US Open, а также ATP Finals подтверждают его прогресс в 2022 году. Не стоит также забывать, что Касперу всего 23 года.

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