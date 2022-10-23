Рейтинг, очки и финалисты. Результаты серии Гран-при по фигурному катанию 2022/2023

Olympics следит за серией Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. Узнайте имена фигуристов, которые могут выйти в финал, а также правила начисления очков и полные результаты по итогам всех шести этапов серии.

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Расписание и результаты этапов серии Гран-при ISU 2022/2023

🇺🇸 1-й этап, 21–23 октября . Норвуд, США | Превью | Результаты

. Норвуд, США | Превью | Результаты 🇨🇦 2-й этап, 28–30 октября . Миссисога, Канада

. Миссисога, Канада 🇫🇷 3-й этап, 4–6 ноября. Анже, Франция

Анже, Франция 🇬🇧 4-й этап, 11–13 ноября . Шеффилд, Великобритания

. Шеффилд, Великобритания 🇯🇵 5-й этап, 18–20 ноября . Саппоро, Япония

. Саппоро, Япония 🇫🇮 6-й этап, 25–27 ноября . Эспоо, Финляндия

. Эспоо, Финляндия 🇮🇹 Финал, 8–11 декабря. Турин, Италия

Схема турнира и правила начисления очков

Всего проводится шесть этапов. На каждом этапе могут выступить не больше 12 мужчин, 12 женщин, 8 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. На одном этапе в каждой дисциплине от одной страны может выступить только три участника.

На основании занятых мест, фигуристы получают баллы. Шесть лучших представителей в каждой дисциплине по сумме баллов выходят в финал серии, где и определяется победитель.

1-е место — 15 очков

2-е место — 13 очков

3-е место — 11 очков

4-е место — 9 очков

5-е место — 7 очков

6-е место — 5 очков

7-е место — 4 очка (только одиночное катание)

8-е место — 3 очка (только одиночное катание)

В случае ничьей — если по очкам в финал проходит больше шести участников в дисциплине, применяются дополнительные правила. Если первое правило не разрешило ситуацию, применяется второе и так далее. Правила следующие:

Самое высокое место, занятое участником на этапах. Сумма итоговых оценок участника за все этапы. Участие в двух этапах, а не в одном. Сумма оценок за произвольный танец или произвольную программу участника за все этапы. Сумма оценок за ритм-танец или короткую программу участника за все этапы. К сумме очков прибавляется количество участников на всех этапах, где выступал участник под вопросом. Соответственно, чем больше было соперников, тем выше получится сумма.

Если все эти критерии не помогли выявить лидера, то в финал выходят все участники.

Мужчины

Очки: 15

Илья Малинин (США) | Один этап | Сумма баллов: 280.37 | Результаты: 1 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 13

Као Миура (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 273.19 | Результаты: 2 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 11

Джунхван Чха (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 264.05 | Результаты: 3 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 9

Даниэль Грассль (Италия) | Один этап | Сумма баллов: 257.68 | Результаты: 4 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 7

Роман Садовский (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 225.41 | Результаты: 5 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 5

Уэсли Чиу (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 219.9 | Результаты: 6 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 4

Лиам Капейкис (США) | Один этап | Сумма баллов: 219.5 | Результаты: 7 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 3

Сена Миякэ (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 215.74 | Результаты: 8 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 0

Косиро Симада (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 215.12 | Результаты: 9 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 215.12 | Результаты: 9 место (🇺🇸 Норвуд) Динь Тран (США) | Один этап | Сумма баллов: 199.68 | Результаты: 10 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 199.68 | Результаты: 10 место (🇺🇸 Норвуд) Михаил Селевко (Эстония) | Один этап | Сумма баллов: 191.8 | Результаты: 11 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 191.8 | Результаты: 11 место (🇺🇸 Норвуд) Донован Каррильо (Мексика) | Один этап | Сумма баллов: 188.28 | Результаты: 12 место (🇺🇸 Норвуд)

Женщины

Очки: 15

Каори Сакамото (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 217.61 | Результаты: 1 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 13

Изабо Левито (США) | Один этап | Сумма баллов: 206.66 | Результаты: 2 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 11

Эмбер Гленн (США) | Один этап | Сумма баллов: 197.61 | Результаты: 3 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 9

Хэ Ин Ли (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 179.5 | Результаты: 4 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 7

Екатерина Куракова (Польша) | Один этап | Сумма баллов: 178.68 | Результаты: 5 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 5

Грейси Голд (США) | Один этап | Сумма баллов: 174.09 | Результаты: 6 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 4

Николь Шотт (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 160.35 | Результаты: 7 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 3

Пак Ен Джон (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 158.58 | Результаты: 8 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 0

Асун Юн (Южная Корея) | Один этап | Сумма баллов: 156.7 | Результаты: 9 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 156.7 | Результаты: 9 место (🇺🇸 Норвуд) Элишка Бржезинова (Чехия) | Один этап | Сумма баллов: 153.57 | Результаты: 10 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 153.57 | Результаты: 10 место (🇺🇸 Норвуд) Марилена Китромилис (Кипр) | Один этап | Сумма баллов: 135.48 | Результаты: 11 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 135.48 | Результаты: 11 место (🇺🇸 Норвуд) Рино Мацуике (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 59.5 | Результаты: 12 место (🇺🇸 Норвуд)

Пары

Очки: 15

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) | Один этап | Сумма баллов: 201.39 | Результаты: 1 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 13

Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 197.89 | Результаты: 2 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 11

Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 156.94 | Результаты: 3 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 9

Мария Мохова — Иван Мохов (США) | Один этап | Сумма баллов: 145.23 | Результаты: 4 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 7

Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия) | Один этап | Сумма баллов: 144.47 | Результаты: 5 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 5

Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) | Один этап | Сумма баллов: 143.55 | Результаты: 6 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 0

Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 135.88 | Результаты: 7 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 135.88 | Результаты: 7 место (🇺🇸 Норвуд) Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) | Один этап | Сумма баллов: 130.62 | Результаты: 8 место (🇺🇸 Норвуд)

Танцы на льду

Очки: 15

Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) | Один этап | Сумма баллов: 202.8 | Результаты: 1 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 13

Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) | Один этап | Сумма баллов: 202.07 | Результаты: 2 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 11

Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 178.3 | Результаты: 3 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 9

Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция) | Один этап | Сумма баллов: 170.89 | Результаты: 4 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 7

Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) | Один этап | Сумма баллов: 170.2 | Результаты: 5 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 5

Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония) | Один этап | Сумма баллов: 169.68 | Результаты: 6 место (🇺🇸 Норвуд)

Очки: 0

Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) | Один этап | Сумма баллов: 167.05 | Результаты: 7 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 167.05 | Результаты: 7 место (🇺🇸 Норвуд) Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) | Один этап | Сумма баллов: 163.65 | Результаты: 8 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 163.65 | Результаты: 8 место (🇺🇸 Норвуд) Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия) | Один этап | Сумма баллов: 160.26 | Результаты: 9 место (🇺🇸 Норвуд)

| Один этап | Сумма баллов: 160.26 | Результаты: 9 место (🇺🇸 Норвуд) Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина) | Один этап | Сумма баллов: 152.31 | Результаты: 10 место (🇺🇸 Норвуд)

Участники серии Гран-при ISU 2022/2023

🇺🇸 1-й этап, 21–23 октября. Норвуд, США

Мужчины : Уэсли Чу (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Даниэль Грассль (Италия), Као Миура (Япония), Сена Миякэ (Япония), Косиро Симада (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Лиам Капейкис (США), Илья Малинин (США), Динь Тран (США).

: Уэсли Чу (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Даниэль Грассль (Италия), Као Миура (Япония), Сена Миякэ (Япония), Косиро Симада (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Лиам Капейкис (США), Илья Малинин (США), Динь Тран (США). Женщины : Марилена Китромилис (Кипр), Элишка Бржезинова (Чехия), Николь Шотт (Германия), Рино Мацуикэ (Япония), Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Джон Пак (Южная Корея), Асун Юн (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Грейси Голд (США), Изабо Левито (США).

: Марилена Китромилис (Кипр), Элишка Бржезинова (Чехия), Николь Шотт (Германия), Рино Мацуикэ (Япония), Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Джон Пак (Южная Корея), Асун Юн (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Грейси Голд (США), Изабо Левито (США). Спортивные пары : Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада), Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия), Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США), Мария Мохова — Иван Мохов (США).

: Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада), Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия), Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США), Мария Мохова — Иван Мохов (США). Танцевальные дуэты: Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия), Мари-Жад Лорьо — Роман Ле Гак (Канада), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Канада), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США), Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США).

🇨🇦 2-й этап, 28–30 октября. Миссисога, Канада

Мужчины: Стивен Гоголев (Канада), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Боян Цзинь (Китай), Александр Селевко (Эстония), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Джимми Ма (США), Камден Пулкинен (США).

Стивен Гоголев (Канада), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Боян Цзинь (Китай), Александр Селевко (Эстония), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Сема Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Джимми Ма (США), Камден Пулкинен (США). Женщины: Габриэль Дэйлман (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элишка Бржезинова (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Рика Кихира (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Юхана Йокои (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Старр Эндрюс (США), Линдси Торнгрен (США), Кейт Ванг (США).

Габриэль Дэйлман (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элишка Бржезинова (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Рика Кихира (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Юхана Йокои (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Старр Эндрюс (США), Линдси Торнгрен (США), Кейт Ванг (США). Спортивные пары: Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада), Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США), Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США).

Келли Энн Лорин — Лукас Этье (Канада), Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США), Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США). Танцевальные дуэты: Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Мика Макита — Тайлер Гунара (Канада), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония), Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США), Молли Чесанек — Егор Егоров (США), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

🇫🇷 3-й этап, 4–6 ноября. Анже, Франция

Мужчины: Уэсли Чу (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Кевин Эймоз (Франция), Люк Экономидес (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Сена Миякэ (Япония), Кадзуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Си Хен Ли (Южная Корея), Иван Шмуратко (Украина).

Уэсли Чу (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Кевин Эймоз (Франция), Люк Экономидес (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Сена Миякэ (Япония), Кадзуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Си Хен Ли (Южная Корея), Иван Шмуратко (Украина). Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маццара (Франция), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабэ (Япония), Рино Мацуике (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Одри Шин (США).

Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маццара (Франция), Маэ-Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабэ (Япония), Рино Мацуике (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Елим Ким (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсай ван Цундерт (Нидерланды), Одри Шин (США). Спортивные пары: Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьега — Денис Стрекалин (Франция), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

Дина Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьега — Денис Стрекалин (Франция), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия). Танцевальные дуэты: Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Молли Ланаган — Дмитрий Разгуляев (Канада), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Канада), Мари Дюпаяж — Томас Набэс (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Ева Пейт — Логан Бай (США), Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США).

🇬🇧 4-й этап, 11–13 ноября. Шеффилд, Великобритания

Мужчины: Кори Чирчелли (Канада), Роман Садовский (Канада), Эдвард Эпплби (Великобритания), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Сюн Сато (Япония), Коширо Симада (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Томоки Хиватаси (США), Джимми Ма (США).

Кори Чирчелли (Канада), Роман Садовский (Канада), Эдвард Эпплби (Великобритания), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Сюн Сато (Япония), Коширо Симада (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Томоки Хиватаси (США), Джимми Ма (США). Женщины: Габриэль Дэйлман (Канада), Наташа Маккей (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Заутер (Румыния), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иззо (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США).

Габриэль Дэйлман (Канада), Наташа Маккей (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Заутер (Румыния), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иззо (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США). Спортивные пары: Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Анастасия Вайпан-Лоу – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США).

Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Анастасия Вайпан-Лоу – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Кэти Макбет — Натан Бартоломей (США). Танцевальные дуэты: Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Вамстикер (Канада), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина), Уна Браун — Гейдж Браун (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

🇯🇵 5-й этап, 18–20 ноября. Саппоро, Япония

Мужчины: Маурицио Зандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Боян Цзинь (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриеле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Томоки Хиватаси (США).

Маурицио Зандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Боян Цзинь (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриеле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Кадзуки Томоно (Япония), Сема Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Джунхван Чха (Южная Корея), Томоки Хиватаси (США). Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Нина Петрыкина (Эстония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Со Ен Джи (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея), Со Ен Ви (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США).

Ольга Микутина (Австрия), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Нина Петрыкина (Эстония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумиеси (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Со Ен Джи (Южная Корея), Елим Ким (Южная Корея), Со Ен Ви (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США). Спортивные пары: Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США).

Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова — Мартин Бидарж (Чехия), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура — Рюити Кихара (Япония), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан — Спенсер Акира Хау (США). Танцевальные дуэты: Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси (Япония), Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Катарина Вулфкостин — Джеффри Чен (США).

🇫🇮 6-й этап, 25–27 ноября. Эспоо, Финляндия

Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Валттер Виртанен (Финляндия), Кевин Эймоз (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Цуеси Хонда (Япония), Сюн Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Валттер Виртанен (Финляндия), Кевин Эймоз (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Цуеси Хонда (Япония), Сюн Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США). Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Седер (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Енни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабэ (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США).

Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Седер (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Енни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабэ (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США). Спортивные пары: Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), София Голиченко — Артем Даренский (Украина), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США).

Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), София Голиченко — Артем Даренский (Украина), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США). Танцевальные дуэты: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция), Уна Браун — Гейдж Браун (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США).

⛸ Серия Гран-при ISU — 2022 | Взрослые | Юниоры