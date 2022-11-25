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Этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 2022: результаты и баллы

Результаты и видео прокатов шестого этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023, 25–27 ноября

4 мин автор Тамара Романова
Ilia MALININ
disciplineФигурное катание
JK104727
(Фото © 2022 ISU)

25–27 ноября в Эспоо (Финляндия) проходит шестой, заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. По итогам этапа определится список финалистов, которые сразятся за звание победителей серии 8–11 декабря в итальянском Турине.

Листайте ниже, чтобы найти полные результаты этапа с участием Луны Хендрикс, Ильи Малинина и Кевина Эймоза.

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Подробные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.

Результаты | Мужчины, короткая программа

  1. Кевин Эймоз (Франция) — 88.96
  2. Илья Малинин (США) — 85.57
  3. Сюн Сато (Япония) — 81.59
  4. Киган Мессинг (Канада) — 80.12
  5. Тацуя Цубои (Япония) — 78.82
  6. Арлет Леванди (Эстония) — 72.67
  7. Камден Пулкинен (США) — 72.45
  8. Николай Майоров (Швеция) — 69.94
  9. Валттер Виртанен (Финляндия) — 69.15
  10. Лукас Цуеси Хонда (Япония) — 67.92
  11. Александр Селевко (Эстония) — 66.96
  12. Морис Квителашвили (Грузия) — 62.42

Результаты | Женщины, короткая программа

  1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74.88
  2. Маи Михара (Япония) — 73.58
  3. Мана Кавабэ (Япония) — 67.03
  4. Линдси Торнгрен (США) — 65.75
  5. Мадлен Скизас (Канада) — 65.19
  6. Рика Кихира (Япония) — 64.07
  7. Брэди Теннелл (США) — 60.64
  8. Енни Сааринен (Финляндия) — 59.69
  9. Анастасия Губанова (Грузия) — 56.03
  10. Линнеа Седер (Финляндия) — 55.63
  11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 49.27
  12. Янна Йиркинен (Финляндия) — 42.89

Результаты | Пары, короткая программа

  1. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 67.31
  2. Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 63.01
  3. Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия) — 62.59
  4. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 62.46
  5. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 56.41
  6. Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 47.97
  7. Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 45.79
  8. Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия) — 44.36

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

  1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 87.8
  2. Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США) — 80.93
  3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 76.2
  4. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 75.06
  5. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 74.6
  6. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) — 72.38
  7. Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) — 69.95
  8. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 69.13
  9. Уна Браун — Гейдж Браун (США) — 65.71
  10. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция) — 60.07

🇫🇮 6-й этап, 25–27 ноября. Эспоо, Финляндия

  • Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Александр Селевко (Эстония), Валттер Виртанен (Финляндия), Кевин Эймоз (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Цуеси Хонда (Япония), Сюн Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).
  • Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Седер (Финляндия), Янна Йиркинен (Финляндия), Енни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабэ (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США).
  • Спортивные пары: Анастасия Метелкина — Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия), Анна Валеси — Мануэль Пьяцца (Италия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды), Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция), Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США).
  • Танцевальные дуэты: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция), Уна Браун — Гейдж Браун (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США).

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