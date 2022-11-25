25–27 ноября в Эспоо (Финляндия) проходит шестой, заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона 2022/2023. По итогам этапа определится список финалистов, которые сразятся за звание победителей серии 8–11 декабря в итальянском Турине.

Листайте ниже, чтобы найти полные результаты этапа с участием Луны Хендрикс, Ильи Малинина и Кевина Эймоза.

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Подробные результаты

Olympics приводит полные результаты соревнований. Фигуристы, попавшие в десятку или восьмерку в своих дисциплинах, по итогам этапа заработают от 1 до 15 очков. Подробные результаты, включая разбивку оценки на компоненты, можно найти по ссылкам в таблице ниже.